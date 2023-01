Umgefallene Bäume, technische Fehler oder „Personen auf den Gleisen“ – es gibt viele Gründe, warum es zu Störungen im S-Bahn-Verkehr kommen kann. Künftig sollen solche Informationen schneller an die Fahrgäste übermittelt werden. Dabei kommen unter anderem Beamer zum Einsatz.

Umgefallene Bäume, technische Fehler oder „Personen auf den Gleisen“ – es gibt viele Gründe, warum es zu Störungen im S-Bahn-Verkehr kommen kann. Künftig sollen solche Informationen schneller an die Fahrgäste übermittelt werden. Am Mittwoch stellten die S-Bahn und Verkehrssenator Anjes Tjarks die neuen Systeme vor – die MOPO war dabei.

Digitale Streckennetzkarten in den Bahnhöfen und Zug-Ansagen direkt aus der Leitzentrale – mit diesen beiden Neuerungen will die Hamburger S-Bahn schneller über aktuelle Verkehrsstörungen und entsprechende Alternativrouten informieren.

So sollen die Grafiken mit aktuellen Alternativen bei der S-Bahn ausschauen. S-Bahn Hamburg So sollen die Grafiken mit aktuellen Alternativen bei der S-Bahn aussehen.

Auf digitalen Info-Screens in den Bahnhöfen und durch Beamer an den Gleisen sollen die Informationen dargestellt werden. In den S-Bahnen sollen individuell anpassbare Lautsprecherdurchsagen zu hören sein, die ebenfalls über Störungen und Alternativen informieren.

Zudem wird am Bahnhof Dammtor getestet, wie Blinde oder Menschen mit starken Seheinschränkungen über eine App mit Sprachsteuerung erkennen, wo sie hingehen müssen, um in die passende Bahn zu steigen. Sehbehinderte können der App zudem die Einstellungen für ihre Bedürfnisse anpassen, beispielsweise bei der Kontraststärke oder der Schriftgröße.

Verkehrssenator Tjarks: „Wir wollen Hamburg zur digitalen Modellstadt machen!“

„Wir wollen Hamburg zur digitalen Modellstadt machen, in der die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel noch einfacher, attraktiver und planbarer wird. Dafür ist ein intuitives und digitales Informationsangebot ein sehr wichtiger Baustein“, so Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Insgesamt kosten die Maßnahmen 15 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt vom Bund und der Stadt Hamburg.

„Die Maßnahmen sind Teil des Programms ‚Digitale Fahrgastinformation‘“, so Kay Uwe Arnecke, Geschäftsführer der S-Bahn-Hamburg, zur MOPO. Seit 2020 werde schrittweise die Hamburger S-Bahn digitaler ausgestattet. Inzwischen gebe es bei mehr als 60 Prozent der Bahnhöfe digitale Zuganzeiger.

S-Bahn-Geschäftsführer Kay Uwe Arnecke: „Mit dem digitalen Fahrgast-Informationssystem wollen wir einheitliche Daten übersichtlich veranschaulichen.“ Elias Lübbe S-Bahn-Geschäftsführer Kay Uwe Arnecke: „Mit dem digitalen Fahrgast-Informationssystem wollen wir einheitliche Daten übersichtlich veranschaulichen.“

Die Anzeigen sind laut S-Bahn zusammen mit Fahrgästen gestaltet worden, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Ab dem 1. November sollen die Projekte an den S-Bahnhöfen und in den Zügen in Betrieb genommen werden.