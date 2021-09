Hamburger Park: Planten un Blomen hat eine beliebte Attraktion weniger

Es ist wie ein Kurzurlaub: im Japanischen Garten des Hamburger Parks Planten un Blomen auf dem Rasen sitzen und sich von der Geräuschkulisse des plätschernden Wassers berieseln lassen. Darauf müssen jedoch Besucher:innen dieses Jahr offenbar verzichten.

Im gesamten Park wurden die Wasserpumpen abgestellt und damit die Bäche und Teiche trocken gelegt. Lediglich die Wasserkaskaden laufen noch, damit die Goldfische hier genügend Sauerstoff bekommen. Laut „Hamburger Abendblatt“ teilte das Bezirksamt Mitte mit, dass defekte Pumpen und undichte Becken die Gründe für die Maßnahmen sind. Auslöser für die Missstände sei das knappe Budget.

Hamburg: Planten un Blomen kommt mit dem Geld nicht aus

Planten un Blomen erhalte seit Jahrzehnten den selben Betrag – rund 2,5 Millionen Euro, so Bezirkssprecherin Sorina Weiland zum Abendblatt. Damit würden die Bewachung, Reinigung, gärtnerische Pflege, die Unterhaltung von Wegen, Wasserbereichen und Spielplätzen sowie Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit und die Reinigung des Betriebs finanziert. Eigentlich benötige der Park rund fünf Millionen Euro für all das.

Bislang sei unklar, wann das Plätschern des Wasser im gesamten Park wieder ertönt, denn alle Pumpen müssen ersetzt werden. Die Kosten lägen bei rund 70.000 Euro. Außerdem sei nicht klar, woher die Pumpen bezogen werden könnten.

Auch die Wasserspiele in den Wallanlagen bleiben erstmal aus. Es seien Schwachstellen an der Elektrik festgestellt worden. Die Anlagen sollen kurzfristig überprüft repariert werden. Die Besucher:innen müssen sich also erstmal mit dem Anblick des Parks begnügen.