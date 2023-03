Mehr Kunst für alle: Die Hamburger Kunsthalle wagt einen neuen Schritt, um noch mehr Besucher anzuziehen. Freitickets ermöglichen ab dieser Woche den Zutritt für alle – und das einmal im Monat.

„Der erste Donnerstag geht auf uns“: Unter diesem Motto öffnet die Hamburger Kunsthalle an jedem ersten Donnerstag eines Monats in diesem Jahr von 18 bis 21 Uhr ihre Türen gratis für alle Besucher. Das neue Freiticket richte sich vor allem an mögliche Erstbesucher aus Hamburg und der Metropolregion sowie an alle, die aufgrund der üblichen Eintrittspreise normalerweise nicht ins Museum kommen, teilte die Kunsthalle am Dienstag mit.

Ohne Einschränkung: Ganzes Museum zugänglich

„Mit den freien Donnerstagabenden einmal im Monat möchten wir in diesem Jahr alle Altersgruppen einladen, die Sammlung der Kunsthalle kennenzulernen“, sagte Direktor Alexander Klar.

Zugänglich seien dabei die Sammlungen und die Ausstellungen. Dazu kommen Museumsführungen sowie Drinks im Museumscafé „Das Liebermann“. Los geht es am 2. April. (dpa/mp)