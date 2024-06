Hamburger Mode-Gigant verschickt jetzt mit jedem Paket ein Demo-Schild

Wer gerade etwas bei „About You“ bestellt hat, wird bei Ankunft der bestellten Ware vermutlich eine Überraschung erleben. In jedem Paket steckt zusätzlich zu den Klamotten ein Demo-Plakat! Was es damit auf sich hat.

Der Hamburger Mode-Gigant „About You” verschickt seit dem 22. Mai Demo-Plakate mit Slogans gegen Rechts – ganz nach dem Motto „Democracy is About You: Fashion mit Engagement“. Mit den Schildern können die Kunden bei Demos oder öffentlichen Veranstaltungen ganz einfach für Demokratie und Vielfalt einstehen, heißt es von dem Unternehmen.

Demo gegen Rechts am 7. Juni in Hamburg

Und die Schilder kommen zur besten Zeit: Am 9. Juni ist Europa-Wahl und bereits am 7. Juni steht in Hamburg die nächste große Demonstration gegen Rechts an. Ein breites Bündnis aus unter anderem DGB Hamburg, Nordkirche, Fridays for Future sowie dem Bündnis Go Vote hat unter dem Motto „Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen“ dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen.

„Gemeinsam geben wir unseren Kundinnen und Kunden so einen kleinen Anreiz, ihre Stimme in einer Zeit zu erheben, in der es zählt“, sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO „About You“. Insgesamt gibt es sieben Slogans, die die Schilder zieren. Zum Beispiel: „Sorry, aber Braun ist so 1933!“ oder „Rechtsextrem finde ich recht extrem“. Teilweise stehen auf der Vorder- und Rückseite unterschiedliche Sprüche.

50.000 Demo-Schilder sind im Umlauf

Insgesamt sind 50.000 Schilder aus recyceltem Material im Umlauf und werden als Teil der Bestellung an deutsche Kunden des Onlineshops verschickt. Aber nicht jeder erhält ein Plakat: Kunden, die kleine Bestellungen aufgeben, erhalten in den Versandtaschen keine Schilder. Dies sei aus logistischen Gründen nicht möglich, heißt es.

Ziel der Kampagne: Die Wahlbeteiligung an der Europawahl 2024 anzukurbeln und ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. About You Ziel der Kampagne: Die Wahlbeteiligung an der Europawahl 2024 anzukurbeln und ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen.

Mit im Boot ist der Hamburger Zweig der Kreativagentur Jung von Matt. „,About You’ demonstriert mit der Aktion, wie einfach gesellschaftliches Engagement sein kann“, sagt Michael Wilde, Creative Director bei Jung von Matt Hamburg. „Mit der Verpackung wird die große kommunikative Reichweite genutzt – für einen direkten Aufruf und ein starkes Markenbekenntnis.“ Laut des Unternehmens sei die kommende Europawahl ein entscheidender Moment für die Zukunft Europas. Man wolle durch die Aktion nicht nur die Wahlbeteiligung fördern, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Werte stärken.

„About You“ ist einer der größten Onlineshops für Mode und Lifestyle in Europa und hat nach eigenen Angaben mehr als 42 Millionen monatlich aktive User. Das Unternehmen ist Teil der Otto Group. (mp)