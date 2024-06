Hamburger Makler verkauft Traumvilla von Freddy Quinn – doch die Sache hat ’nen Haken

Freddy Quinn wurde in den 1950er und -60er-Jahren durch Seemanns- und Schlagerlieder berühmt. Jetzt verkauft ein Hamburger Makler seine Traumvilla in der Schweiz. Doch die Immobilie hat einen Haken…

Das Anwesen befindet sich in Gordola im Kanton Tessin im Süden der Schweiz. „Freddy Quinn hat die Immobilie 1962 gekauft und hier jahrelang seine Ferien verbracht. Jetzt ist das Objekt das erste Mal auf dem Markt”, sagt Simon Incir vom Hamburger Makler „Engel & Völkers“.

Feriendomizil von Freddy Quinn: Haus ist „komplett renovationsbedürftig“

Als ein „charmanter Rückzugsort mit viel Gestaltungsspielraum“ wird die Villa im Exposé angepriesen. Immobilienkenner wissen: „Gestaltungsspielraum“ bedeutet in der Regel nichts Gutes – und so ist es auch in diesem Fall: Das Haus ist „komplett renovationsbedürftig“.

Das Wohnzimmer der Villa. Engel & Völkers Ascona Das Wohnzimmer der Villa.

Umso schöner ist die Lage der Villa: Oberhalb des Lago Maggiore gelegen, hat man von der Terrasse aus einen beeindruckenden Panoramablick auf das Tal. Wirklich groß ist die Villa übrigens nicht: Nur 130 Quadratmeter Wohnfläche hat die Immobilie – verteilt auf zwei Schlafzimmer, drei Badezimmer und einem Wohnzimmer mit Kamin und Essbereich.

Der Blick von der Terrasse kann sich sehen lassen. Engel & Völkers Ascona Der Blick von der Terrasse kann sich sehen lassen.

Rund 1,07 Millionen Euro kostet die Immobilie. Und es gibt einen Haken: Als deutscher Käufer darf man die Villa aufgrund Schweizer Bestimmungen ausschließlich als Feriendomizil erwerben. Das Haus als Hauptwohnsitz zu nutzen ist also nicht erlaubt.

Der Entertainer Freddy Quinn (92) wurde durch Hits wie „Heimweh“ und „La Paloma“ zum Star. Auch als Schauspieler war er erfolgreich. Der 92-Jährige lebte laut Medienberichten jahrzehntelang in Poppenbüttel. Mittlerweile soll er nach Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein gezogen sein. (elu)