Hamburger macht Riesengewinn im Lotto – und holt ihn seit Monaten nicht ab

Fast 2,5 Millionen Euro warten auf einen Lotto-Glückspilz aus dem Bezirk Wandsbek – doch der holt den Riesengewinn einfach nicht ab! Seit vier Monaten sucht Lotto Hamburg nach dem Besitzer des Tippscheins.

Die Gewinnzahlen der Lotterie Spiel77, die am 25. Mai 2024 gezogen wurden, lauten 0846078. Die passende Zahlenkombination fand sich auf einem Eurojackpot-Spielschein, auf dem zusätzlich Spiel77 angekreuzt war. Er sei am 24. Mai 2024 in einer Lotto-Annahmestelle im Bezirk Wandsbek, genauer im Bereich Jenfeld/Tonndorf abgegeben worden, so das Unternehmen. Die Gewinnsumme beträgt stolze 2.477.777 Euro.

Hamburger gewinnt Millionen im Lotto – und meldet sich nicht

Ob es sich bei dem Millionengewinner um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch nicht bekannt. Die Identität der Gewinner ist nicht bekannt, bis sie sich selber bei Lotto Hamburg melden.

„Eventuell hat unser Glückspilz beim Abgleich der Eurojackpot-Zahlen versäumt, auch die Ziffern vom Spiel77 zu prüfen, oder die Quittung verlegt“, so Torsten Meinberg, Geschäftsführer von Lotto Hamburg. „Durchforsten Sie Taschen, Schubladen und Geldbörsen nach Spielquittungen vom Mai 2024.“ Die könnten in jeder Hamburger Annahmestelle oder der Zentrale geprüft werden. Im Falle eines Hochgewinns solle man sich in der Zentrale am Überseering 4 in der City Nord melden. (mp)