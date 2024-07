Hamburger Lottospieler gewinnt mit Internet-Tipp

Ein Riesen-Gewinn für einen Lottospieler aus Hamburg: Er hat bei der Mittwochs-Ziehung eine halbe Million Euro gewonnen. Eine Kleinigkeit fehlte allerdings für den Jackpot.

Laut „Lotto Hamburg“ setzte der Hamburger bei der Mittwochs-Ziehung „6 aus 49“ über die Website auf die richtigen Gewinnzahlen: 2 – 12 – 17 – 22 – 27 – 43. Allerdings fehlte die passende Superzahl 7 zum Jackpot.

Lotto „6 aus 49“: Hamburger tippt richtige Zahlen

Damit gewann der Glückspilz 523.157 Euro, genauso wie ein anderer glücklicher Tipper aus Niedersachsen. Sie teilen sich die Summe in der zweiten Gewinnklasse zu gleichen Teilen. Die erste Gewinnklasse wurde laut „Lotto Hamburg“ nicht geknackt.

Der Jackpot für die kommende Ziehung am 13. Juli liegt bei circa fünf Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse und bei circa zwei Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse. (mp)