In Hamburg sind E-Scooter so beliebt wie in fast keiner anderen Großstadt. Das belegt eine Studie des Vergleichsportals Check24.

Demnach gibt es in Bremen fast 50 Prozent mehr versicherte E-Roller als im deutschen Durchschnitt. Hamburg ist mit einem Plus von 41 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Schleswig-Holstein und Berlin.

E-Scooter: Im Osten am unbeliebtesten

Deutlich weniger Vergnügen findet der moderne Roller im ostdeutschen Raum. Sachsen-Anhalt belegt mit fast minus 30 Prozent Rang 13, Mecklenburg-Vorpommern mit minus 32 Prozent Rang 14 und den letzten Platz belegt Thüringen mit minus 57 Prozent.

Kleinstädte: Hohe Nachfrage an privaten E-Scootern

In Kleinstädten sind private E-Scooter besonders verbreitet, da das Leihangebot nicht so üppig ist wie in Großstädten. Dabei sollten Verbraucher:innen ihre Scooter versichern, da sie sich sonst beim öffentlichen Fahren strafbar machen würden.

Denn „eine passende Haftpflichtversicherung (ist) in Deutschland verpflichtend“, so Sven Bastian, Geschäftsführer Versicherungen bei Check24.