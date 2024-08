Hamburger Kinostar: Mit gefälschtem Schülerausweis in die Kiez-Bar

Louis Nitsche (31) ist in Ottensen aufgewachsen und ein erfolgreicher Schauspieler. Nach der Schule stand er auf den Bühnen des Schauspielhauses, des Ernst-Deutsch-Theaters und der Münchner Kammerspiele. Danach spielte er in TV- und Kinoproduktionen mit. Ab Ende September ist er in „Cranko“ im Kino zu sehen. Er lebt in Hamburg und Berlin. Im MOPO-Fragebogen verrät er unter anderem, wo er in Hamburg schon mal böse abgestürzt ist.

An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf: Die Strandperle ist mein absoluter Lieblingsort in Hamburg, meine Eltern haben sich dort kennengelernt, und auch mich zieht es immer wieder dorthin. Während der Schulzeit habe ich sogar für eine Weile dort gearbeitet.

Meine Lieblingshamburgerin … Ich finde echt beeindruckend, was für einen Einfluss Luisa Neubauer auf unsere Klimapolitik hat. Ich wünschte, es gäbe mehr Anerkennung für aktivistische Arbeit.

Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist: Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn wir Hamburger:innen selbst bei zehn Grad eisern in der Sonne sitzen und ein Eis essen. Diesen Einsatz kenne ich aus keiner anderen Stadt.

Louis Nitsche verrät seinen Hamburger Lieblingsstadtteil

In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz: In der „Fritzbar“ auf der Reeperbahn hatte ich als Teenager – noch mit gefälschtem Schülerausweis – so einige Abstürze, alkoholisch, aber auch musikalisch.

Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung: Ich würde der CDU ein großes *INNEN-Schild vors Büro kleben und mich um wichtigere Probleme kümmern. Wir brauchen gute Sozialpolitik und keine Scheindebatten.

An diesem Ort hatte ich meinen ersten Kuss: Kaum zu glauben, aber mein erster Kuss war in der Strandperle. Ganz romantisch bei Sonnenuntergang mit Kartoffelsalat und Würstchen. Kleiner Geheimtipp: Die Franzbrötchen dort sind auch sehr lecker.

Der schönste Stadtteil Hamburgs: Ganz klar mein heiß geliebtes Ottensen. Ein Dorf mitten in der Großstadt. (mp)