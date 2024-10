Das Christianeum in Othmarschen hat sich seit diesem Schuljahr zur smartphonefreien Schule erklärt. Die Schulleitung spricht von einer seither völlig veränderten Atmosphäre. Viele Eltern in anderen Stadtteilen wünschen sich das gleiche für die Schulen ihrer Kinder. Die Kinderärztin Claudia Haupt, Vorsitzende des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg, erklärt, warum das Handyverbot an Schulen so wichtig ist und warum Smartphones für Kinder schädlich sind.