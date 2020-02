Hamburger Kammeroper: So gut ist das neue Stück „Die Zauberflöte“

In einem Kinderzimmer beginnt an der Hamburger Kammeroper „Die Zauberflöte“. Die Inszenierung der weltberühmten Mozart-Oper durch Regisseur Toni Burkhardt lässt einen kleinen Träumer (Benjamin Valet) in seiner Märchenwelt eine aufregende Geschichte um Macht und Unterwerfung, Rache und Gerechtigkeit erleben.

Hals über Kopf verliebt sich Tamino (Gevorg Aperánts) anhand eines Bildes in Pamina (Natascha Dwulecki), die entführte Tochter der Königin der Nacht. Um die Geliebte zu befreien, macht sich der Prinz auf zum gefürchteten Sarastro.

Als Fremder wird er in dessen Tempeln der Weisheit auf Schritt und Tritt überwacht – Riesenaugen starren im eindrucksvollen Bühnenbild von Kathrin Kegler auf ihn herab. Schließlich kommt Tamino aus dem finsteren Reich der Königin der Nacht (Juliet Petrus: bravourös in ihrer Arie „Der Hölle Rache“). Sie steht für Aberglauben und das Böse, das meterhoch aus dem Bühnenboden wächst – und als Riesenbedrohung, die in der hellen aufgeklärten Welt des majestätisch auftretenden Sarastro (Bruno Vargas) nur durch ständige Kontrolle überwunden werden kann.

Hamburger Kammeroper: So ist das Stück „Die Zauberflöte“

Pralle Volkstheatermomente ins bedeutungstiefe Spiel bringt Titus Witt. Er ist als plappernder Vogelfänger Papageno voll in seinem Element. Ein seltsam gefiederter Naturmensch, der sich auf der Suche nach einem „Mädchen oder Weibchen“ schon mal in den Zuschauerraum verirrt – bis er glücklich bei seiner Papagena (Anne Elizabeth Sorbara) landet.

Die Gestaltung der Zukunft liegt in diesem Regiekonzept bei den Kindern. Denn es ist der Junge, der sich schließlich mit Tamino und Pamina zusammentut. In ihrem Liebesglück sind die widerstreitenden Mächte und der Traum von einer besseren Welt aufgehoben.

Am Ende der fast dreistündigen Aufführung: große Begeisterung, Riesenjubel und Bravos für das hervorragende Sängerensemble, die Musiker sowie das Regieteam. Bezaubernd!



Allee Theater: bis 2.5. und vom 22.5. bis 14.6., Karten 15,50 bis 42 Euro, Tel. 38 29 59