Hamburger Hafen: Hier entsteht ein schwimmendes Besucherzentrum

Altona -

Die Finanzierung steht: Hamburgs berühmter Museumshafen Oevelgönne bekommt ein Besucherzentrum. Durch Spendengelder kann das lang ersehnte schwimmende Haus voraussichtlich 2022 eingeweiht werden. Ziel: Die Ausstellung historischer Schiffe soll attraktiver für Touristen und Interessierte gestaltet werden.

Geplant ist ein 150 Quadratmeter großes, schwimmendes Haus in der Mitte des Museumshafens. Besucherinnen und Besucher sollen so einen Rundum-Blick auf die Schiffe am Fähranleger Neumühlen genießen können. Vom Segelschiff, über Dampfschlepper, Polizeiboot, Barkasse, Schwimmkran oder Feuerschiff – die historischen Ausstellungsstücke können alle noch losschippern, dank der liebevollen Pflege durch Mitglieder des Vereins „Museumshafen Oevelgönne e.V.“



In dem Neubau will der Verein über die verschiedenen Schiffstypen und das Engagement der Mitglieder informieren.

Museumshafen in Hamburg: Senat unterstützt Besucherzentrum

Die Räume sollen darüber hinaus für Fortbildungen, Versammlungen, Vorträge und Abendveranstaltungen zur Verfügung stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Einen Tag im Hamburger Hafen Auf zum (Touristen)-Hotspot

„Das schwimmende Gebäude im Museumshafen wird Besuchern und Mitgliedern gleichermaßen einen neuen, tollen Ort für Treffen und Information geben“, meint Bjørn Nicolaisen, Geschäftsführer des „Museumshafen Oevelgönne e. V.“.

Zu Besuch im Museumshafen Oevelgönne, von links nach rechts: Finanzsenator Andreas Dressel, Bjørn Nicolaisen (Museumshafen Oevelgönne e.V.), Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg, Mattias Bartke (SPD), Heino Schlichting (Museumshafen Oevelgönne e.V.) Museumshafen Oevelgönne Foto:

Das Projekt wird finanziell auch vom Hamburger Senat unterstützt. Im Rahmen des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms, welches während der Corona-Krise ins Leben gerufen wurde, beteiligt sich der Senat mit 400.000 Euro an dem Neubau. Durch weitere 100.000 Euro aus privaten Spendengeldern konnte die Finanzierungslücke noch vor Weihnachten geschlossen werden.

Oevelgönne: Neubau soll mehr Besucher anziehen

„Der Hamburger Museumshafen in Oevelgönne ist nicht nur ein Schmuckstück, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und beliebt ist. Er ist auch eine der bedeutendsten Institutionen für die maritime Kultur unserer Stadt, die mit großem ehrenamtlichem Engagement mit Leben gefüllt wird“, sagte Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel bei einem Besuch im Museumshafen.

Das könnte Sie auch interessieren:„Peking" in Hamburg Hier können Sie die Rückkehr des Schiffs am besten beobachten

Bei dem Besuch waren auch Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Brosda, der Vorsitzende des Museumshafens Heino Schlichting und der Altonaer SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Bartke anwesend.

Neubau in Hamburg: 2022 soll das Zentrum fertig sein

Auch Stefanie von Berg, Bezirksamtschefin in Altona, betont die Bedeutung des Museumshafens für das maritime Ambiente in Altona. „Deswegen freue ich mich, dass der Museumshafen Oevelgönne jetzt die finanziellen Mittel erhalten hat, um direkt an der Elbe ein modernes Besucherzentrum errichten zu können“, so von Berg.



Sie erhoffe sich dadurch mehr Besucher für diesen „wunderbaren“ Ort. Die Fertigstellung des neuen Besucher- und Informationszentrums ist für 2022 geplant. (hb)