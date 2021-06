Hamburger Hafen: Container-Geschäft steigert Umsatz und Gewinn – das ist der Grund

Im Hamburger Hafen darf gefeiert werden! Der Container-Umschlag wächst weiter – und sorgt für einen Umsatz in Milliardenhöhe. Vor allem bei den Standorten im Ausland gab es ein starkes Wachstum.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) konnte, dank zunehmendem Containerumschlag, den Umsatz und das operative Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr weiter steigern.

Hamburger Hafen verzeichnet wirtschaftliches Wachstum

Der Umsatz ist dabei um 6,8 Prozent gewachsen und liegt dadurch bei 1,38 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Das operative Ergebnis wuchs sogar um 8,8 Prozent und liegt entsprechend bei 222 Millionen Euro. Dadurch konnte das Unternehmen die eigenen Jahresziele erreichen.

HHLA: Deutliches Wachstum bei Standorten im Ausland

Der Containerumschlag selbst wuchs um 3,3 Prozent an und stieg dadurch auf 7,6 Millionen Standardcontainer. Daran ist auch die im vergangenen Jahr erfolgte Integration des Terminals im estländischen Tallinn verantwortlich. Auch an dem Standort in Odessa (Ukraine) konnte das Unternehmen einen starken Zuwachs verzeichnen. Das Umschlagsvolumen in Hamburg verbesserte sich hingegen nur leicht.

Weitere Details zu den Zahlen und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr will die Hamburger Hafen und Logistik AG am 25. März veröffentlichen. (dpa/mp)