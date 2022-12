Das Verwaltungsgericht Hamburg hat einem Mann Recht gegeben, der per Eilantrag gegen die umstrittene Verkürzung seines Genesenenstatus auf 90 Tage geklagt hatte. (AZ 14 E 414/22). Die Richter stellten fest, dass die Bundesregierung eine so weitreichende Entscheidung nicht einfach dem RKI überlassen kann.

Derzeit ist in Hamburg der Genesenennachweis für Ungeimpfte die einzige Chance, Zugang zu Restaurants, Betrieben oder Veranstaltungen zu bekommen. Ursprünglich galten die Nachweise sechs Monate, bis die Bundesregierung am 14. Januar bekannt gab, dass ab sofort das Robert-Koch-Institut bestimmt, wie lange der Genesenenstatus gilt. Am nächsten Tag gab das RKI zur allgemeinen Überraschung auf seiner Internetseite bekannt, dass die Geltungsdauer auf 90 Tage halbiert sei.

Gegen diese Verkürzung zog ein Hamburger nun erfolgreich vor das Verwaltungsgericht. Er hatte sich im Oktober 2021 mit dem Coronavirus infiziert. Das Gericht gab seinem Eilantrag statt: Die Regelung sei „voraussichtlich verfassungswidrig und damit unwirksam.“

Hamburger Richter kritisieren Bundesregierung

Was die Richter kritisieren: Es verstoße gegen das Rechtsstaat- und Demokratieprinzip, dass die Politik die Verantwortung pauschal an das Robert-Koch-Institut abgegeben habe. Man könne von den Bürgern nicht erwarten, dass sie sich bezüglich der Gültigkeit ihres Genesenenachweises auf eine Internetseite verlassen, die sich „nahezu sekündlich ändern könne“. Mit diesem Schritt habe die Bundesregierung „die Grenzen ihrer Ermächtigung durch das Infektionsschutzgesetz“ überschritten.

Alles zu Corona in Hamburg und im Norden in unserem Live-Ticker

Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes gilt – wie immer in Hamburg – nur für den Kläger. Hamburg könnte Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erheben, was aber als unwahrscheinlich gilt: Wenn sich am 16. Februar erneut die Ministerpräsidentenkonferenz trifft, wird dem RKI die Verantwortung für die Genesenendauer vermutlich ohnehin entzogen und wieder auf die Politik übertragen.