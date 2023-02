Die Hamburger Feinkost-Kette „Mutterland“ wird 15 Jahre alt. Doch Feierstimmung kommt nicht so recht auf. Statt Gute-Laune-Geburtstags-Post verschickt Inhaber Jan Schawe (49) eine besorgte offizielle Nachricht – und verrät, wie es um sein „Herzensprojekt“ wirklich steht.

Marmelade, Schokolade, Pesto, Liköre: Bei „Mutterland“ finden Feinschmecker handgemachte Produkte von kleinen Manufakturen. Drei Läden gibt es mittlerweile in Hamburg, auch eine eigene Bäckerei, ein Café und eine Schokomanufaktur. Das Stammhaus an der Kirchenallee (St. Georg) hat Jan Schawe vor 15 Jahren eröffnet. Doch die offizielle Geburtstags-Post, die er nun verschickte, klingt alles andere als fröhlich: „Es ist gerade nicht sehr leicht“, schreibt der 49-Jährige. „Die letzten drei Jahre und die aktuelle wirtschaftliche Lage haben auch bei uns Spuren hinterlassen. Aber wir kämpfen.“

Die MOPO hakt bei ihm nach. „Vor lauter Begleiterscheinungs-Dramen vergisst man leicht das Feiern“, sagt Jan Schawe am Telefon. „,Mutterland‘ war immer ein Herzensprojekt von mir. Wäre ich nur Geschäftsmann, hätte ich aber schon lange aufhören müssen.“ Erst die Pandemie, nun der Fachkräftemangel, die Preiserhöhungen bei den Waren, die gestiegenen Strompreise und Löhne: „Wir haben Federn gelassen“, sagt Schawe.

„Wir haben in zwei Jahren Pandemie nie eine Aktion wie ,Rettet uns mit Gutscheinen‘ oder ähnliches gestartet. Wir sind selbstständig durch die Krise gekommen“, sagt der 49-Jährige. „Aber jetzt habe ich gemerkt: Wenn man Probleme nicht kommuniziert, denken die Kunden, es läuft alles wunderbar und immer so weiter. Man muss keine Sorge haben, dass wir morgen weg sind, aber wir sind eben auch kein Selbstgänger. Die Leute müssen sich schon überlegen, ob sie bei Amazon bestellen oder in den Fachladen gehen.“

Jan Schawe hat 110 Mitarbeiter und arbeitet mit 250 kleinen Manufakturen zusammen. Große Konzerne haben bei ihm keine Chance. „Ich bin stolz, dass wir auch nach 15 Jahren immer noch unsere Werte von damals vertreten. Bei uns ist alles ,Made in Germany‘, wir verwenden nur Öko-Strom, keine Plastiktüten und keine tierischen Erzeugnisse aus der Massentierhaltung.“ Das Stammhaus in St. Georg wurde dieses Jahr vom Handelsverband Deutschland als „Store of the Year“ ausgezeichnet.

„Ich bin grundsätzlich ein Kämpfer“, sagt Jan Schowe. „Wir sind optimistisch. Aber die letzten Jahre zehren einfach an den Nerven vieler Selbstständiger.“