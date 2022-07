Gangster-Rapper ganz romantisch: Gzuz feiert Hochzeitsparty

„I said yes“, postete „Lisa-Erdbeer“ im Sommer 2020 auf Instagram und hielt einen Verlobungsring in die Kamera – jetzt war es soweit: Rapper Gzuz hat die Mutter seiner zwei Töchter geheiratet. Im Mai war das Paar beim Standesamt – nun gab es die große Party.

Bereits Anfang Mai posierte das frische Ehepaar küssend im Hochzeitsauto – nach der standesamtlichen Trauung. „Bis zum Ende und noch weiter“, schrieb Lisa.

Jetzt gab es offenbar die große Party. Lisa postete am Sonntag Bilder der Feier, die in ländlicher Kulisse mit knapp 70 Gästen stattfand. Unter ihnen waren natürlich auch Gzuz‘ 187-Kollegen Maxwell, LX und Sa4. „Eine schönere Hochzeit hätte ich mir nicht vorstellen können“, schreibt Lisa dazu, „der geilste Mann, die beste Familie und einfach die coolsten Freunde an unserer Seite.“

Gzuz: Haftstrafe steht noch aus

Darüber können sich nun auch die beiden Töchter Marina und Emilia freuen. Doch am Familien-Himmel sind auch Wolken: Der 34-Jährige wurde im September 2020 zu einer Geldstrafe von rund einer halben Million Euro sowie zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Der Haftantritt steht noch immer aus.

Lesen Sie auch: Skandal-Rapper verlobt!: Freundin von Gzuz zeigt auf Malle heftigen Klunker

Kristoffer Jonas Klauß, wie Gzuz mit bürgerlichem Namen heißt, wurde unter anderem des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz, versuchten Diebstahls und Körperverletzung schuldig gesprochen. (sku)

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version des Textes hieß es, Gzuz habe jetzt geheiratet. Tatsächlich fand die Trauung bereits im Mai statt.