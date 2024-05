Gepäck–Chaos am Flughafen: Wie kam es zu dem Ausfall?

Nachdem am Sonntag eine der zwei Gepäckförderanlagen ausfiel und es zu Verzögerungen bei Abflügen kam, funktioniert die Anlage jetzt wieder. Warum kam es zum Ausfall?

Die Gepäckanlage am Hamburger Flughafen im Terminal 1 läuft nach einem Defekt wieder. Die Anlage werde im Laufe des Tages Schritt für Schritt wieder auf 100 Prozent Volllast hochgefahren, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Montag. Grund für die Störung sei ein Fehler in der hochkomplizierten Steuerungsanlage gewesen. Alle Passagiere hätten am Montag wie gewohnt abfliegen können, da einige Flüge von Terminal 1 in Terminal 2 verlegt worden seien. Dort habe die Gepäckförderanlage reibungslos unter Volllast funktioniert.

Eine der zwei Gepäckförderanlagen war ausgefallen

Am Sonntag hatte der Defekt für Schwierigkeiten bei der Abfertigung gesorgt. Die Anlage war zunächst komplett ausgefallen. Später lief sie mit einer Belastung von etwa 30 Prozent. Teilweise wurden Koffer und Taschen per Hand verladen. Dabei wird das Gepäck an Sammelstellen in den Terminals auf Gepäckwagen gehoben und von dort aus in das System befördert. Es kam aufgrund der zeitaufwendigen Prozedur zu Verzögerungen bei den Abflügen. Auch am Montagmorgen wurde zum Teil Gepäck noch so verladen.

Ankommende Passagiere waren nicht betroffen. Zur Fehlersuche hatte der Airport unter anderem Experten der Herstellerfirma des Steuerungssystems hinzugerufen. (dpa/mp)