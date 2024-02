Flughafen Hamburg: So ist die Streik-Lage am Freitag

Und noch ein Streik: Nicht nur die Mitarbeiter der Hochbahn, auch das Bodenpersonal am Hamburger Airport legt die Arbeit nieder. Dennoch soll ein möglichst reibungsloser Flugbetrieb gewährleistet werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Flughafen-Bodenverkehrsdienste zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Hamburger Flughafen betrifft der Streik unter anderem die Gepäck- und Flugzeugabfertigung, teilte der Airport mit.

Streik am Hamburger Flughafen: Starts und Landungen sollen planmäßig stattfinden

Trotz des Streiks sei der Flugbetrieb regulär angelaufen, sagt Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer. „Das Flughafen-Team arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, dass auch im weiteren Tagesverlauf Starts und Landungen wie geplant stattfinden“, so die Sprecherin weiter.

Beeinträchtigungen könnten dennoch nicht ausgeschlossen werden. „Passagiere werden gebeten, mit möglichst wenig Gepäck zu reisen und ihren Flugstatus laufend im Blick zu behalten“, so Niemeyer. Zudem sollten Fluggäste ausreichend Zeit einplanen.

Am Morgen waren zunächst fünf Abflüge und drei Ankünfte gestrichen worden. Wie eine Flughafen-Sprecherin der MOPO sagte, liege dies aber nicht an dem Streik. Dass Flüge von und nach Helsinki ausfallen, habe zwar etwas mit Arbeitskampf zu tun – aber nicht mit dem in Hamburg: In der finnischen Hauptstadt wird derzeit ebenfalls gestreikt.

Am Hamburg Airport sind für den Freitag insgesamt 267 Flüge (135 Abflüge und 132 Ankünfte) mit über 37.000 Passagieren geplant. Bereits am Donnerstag streikten die Luftsicherheitskräfte am Hamburger Flughafen – alle Abflüge und rund 40 Ankünfte fielen aus. (mp)