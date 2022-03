Nicht mehr nur Schuhe: Hamburger Firma wagt Neues

Die Hamburger Firma Görtz legt einen obendrauf. Bislang verkaufte der Händler nur Schuhe und Accessoires, doch seit März wurde das Online-Angebot erweitert: Nun gibt es auch Klamotten für Damen und Herren. Das Unternehmen will sich so ein weiteres Standbein aufbauen.

Zum Launch wurden laut Görtz 5000 Produktstyles von über 60 Marken auf der Webseite angeboten. Auch Kindermode sei bereits in Planung.

Sortiment ausgebaut: Görtz verkauft jetzt auch Kleidung

Das Sortiment besteht aus ausgewählten Streetwear-Marken, Fashionbrands und internationalen Trendlabels, die passend zum Schuhsortiment einen Komplett-Look ergeben“, heißt es.

Grund für den Ausbau sei das starke Wachstum auf der Plattform gewesen, so Frank Revermann, Geschäftsführer von Görtz. „Die ersten Tage des Launches der Kategorie Bekleidung waren bereits sehr erfolgreich. Shirts und Kleider dominieren aktuell die Abverkäufe.“

In den Görtz-Filialen werde weiterhin das Kernsortiment von Schuhen und Accessoires angeboten – Kund:innen können jetzt auch ihre Bekleidungsbestellungen per Click & Collect in die nächste Filiale oder nach Hause liefern lassen. (se)