„Die Lage ist wirklich dramatisch“, warnt Marei Heimburger. Das Thema Elterngeld bereitet der Hebamme aus Eimsbüttel Sorgen. Eigentlich soll es Familien nach der Geburt eines Kindes finanziell unterstützen – doch in Hamburg warten viele sehr lange auf das Geld. Die MOPO hat mit Betroffenen gesprochen, in den Bezirken nachgehakt und erfahren, wo die Eltern am längsten auf ihr Geld warten müssen.