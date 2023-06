Monatelang musste das legendäre „Kir“ um seine Heimat in Eimsbüttel bangen. Der Club für Alternative Rock, Gothic und Synthpop aus den 80ern musste in seiner Geschichte zwar schon oft umziehen, doch diesmal war keine kurzfristige Lösung in Sicht. Das Gebäude am Langenfelder Damm soll abgerissen werden. Jetzt gibt es für den Club doch noch eine überraschende Gnadenfrist.