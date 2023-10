Pinke Haare, volltätowierte Arme, Glitzer überall: Auf dem Kiez ist Belle la Donna ein Star. Jetzt will die Hamburgerin auf die ganz große internationale Bühne – zum Eurovision Song Contest (ESC)! Einen Song hat sie schon, das Musikvideo ist im Kasten. Mit welcher Performance die Burlesque-Tänzerin für Deutschland an den Start gehen will, welcher andere ESC-Sänger sie zur Teilnahme ermutigt hat – und warum sie keine Angst vorm Verlieren hat.

Deutschland und der Eurovision Song Contest: Irgendwie will diese Beziehung nicht so richtig funktionieren. In den vergangenen Jahren war „Germany“ immer ganz weit unten auf der Ergebnis-Liste zu sehen. Vielleicht kann sie das ja beim kommenden ESC ändern: Bella la Donna!

Kiez-Star Belle la Donna will zum ESC!

Die 36-Jährige ist Burlesque-Tänzerin und Sängerin und hat auf dem Kiez den Friseur-Laden „Stand by me“ – Treuer Kunde: Chris Harms, Frontmann der Band „Lord of the Lost“, die Deutschland im vergangenen Jahr beim ESC in Liverpool vertreten hat und auf dem letzten Platz landete.

Harms war es auch, der Belle la Donna zur diesjährigen Bewerbung ermutigt hat. Die 36-Jährige hatte im vergangenen Jahr nämlich schon mal einen Song eingereicht – allerdings ohne Erfolg. „Chris hat mir gesagt: ,Gib nicht auf, bleib‘ dran!’“

Gesagt, getan: Der Burlesque-Star will am Vorentscheid mit dem lebendigen Pop-Rock-Song „Rabbit Hole“ (dt.: Kaninchenbau) teilnehmen – eine Hommage an „Alice im Wunderland“, wie sie der MOPO erklärt: „Es geht darum: Folge mir in meine Fantasie, denn dort ist alles viel schöner als in unserem grauen Alltag.“

Belle la Donna ist überzeugt: „Meine Show gehört auf die große Bühne! Meine Show lebt von Glitzer, Tamtam, krassen Kostümen. Das Publikum ist immer total verzaubert – und das braucht es für den ESC!“ Auf der Bühne will sie dann mit vielen Tänzerinnen die Phantasie anregen und das Publikum begeistern – vielleicht sogar mit einer (weiteren) Burlesque-Künstlerin.

Der ESC: Das größte Musik-Event der Welt

180 Millionen Menschen gucken sich das größte Musik-Event der Welt im Fernsehen an. Da ist Lampenfieber vorprogrammiert, oder? „Bestimmt. Aber ich war früher Wettkampfturnerin – und ich weiß: Je mehr ich proben kann, desto weniger Lampenfieber habe ich.“

Angst vorm Verlieren hat die Power-Frau nicht: „Wenn ich auf dem letzten Platz lande, dann wäre das für mich gar nicht so schlimm! Ich würde das nicht persönlich nehmen. Hauptsache dabei sein“, sagt sie.

Um den Musikvideo-Dreh zu „Rabbit Hole“ finanzieren zu können, hat Belle la Donna eine Spendenkampagne gestartet, die noch eine Woche laufen soll. Mehr als 2100 Euro sind bisher zusammengekommen. Das Video soll Anfang November veröffentlicht werden, gedreht wurde es schon – und zwar unter anderem im Sexspielzeug-Museum „L’Apotheque“.

Wenn Sie mit ihrem Song beim Vorentscheid keinen Erfolg hat, dann will sie den Kopf nicht in den Sand stecken: „Dann hab ich wenigstens einen tollen Song und ein tolles Video veröffentlicht. Und im nächsten Jahr bewerbe ich mich einfach noch mal!“