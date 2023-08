Das Bistro Carmagnole in der Sternschanze gehört zu einem der beliebtesten Restaurants im Viertel – viele vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf der Karte, das Lokal ist für seine Gastfreundschaft in ganz Hamburg bekannt. Nun gibt es einen Betreiberwechsel – und der Neue ist in Hamburg kein Unbekannter.

Das Bistro Carmagnole in der Sternschanze gehört zu einem der beliebtesten Restaurants im Viertel – viele vegetarische und vegane Gerichte finden sich auf der Karte, das Lokal ist für seine Gastfreundschaft in ganz Hamburg bekannt. Nun gibt es einen Betreiberwechsel – und der Neue ist in Hamburg kein Unbekannter.

Bislang haben Maria Endrich und Alvaro Piña Otey das Restaurant in der Juliusstraße gut 150 Meter von der Roten Flora geführt – doch Endrich wird aus den Geschäften aussteigen und als Reittherapeutin arbeiten.

Hamburg: Heinz Strunk steigt in das Bistro Carmagnole ein

An ihre Stelle tritt der Regisseur und Schriftsteller Heinz Strunk, der unter anderem mit den Romanen „Fleisch ist mein Gemüse“ und „Ein Sommer in Niendorf“ große Erfolge feierte.

„Carmagnole“-Inhaber Alvaro Piña Otey (42) bekommt mit Heinz Strunk einen neuen, prominenten Geschäftspartner. Florian Quandt „Carmagnole“-Inhaber Alvaro Piña Otey (42) bekommt mit Heinz Strunk einen neuen, prominenten Geschäftspartner.

„In Zukunft wird er gemeinsam mit Alvaro das Restaurant leiten, sofern er neben all seinen Tätigkeiten als Schriftsteller, Musiker, Drehbuchschreiber und Schauspieler Zeit findet“, schreibt das Restaurant in einem Instagram-Posting.

Strunk – bürgerlich Mathias Halfpape – wuchs in Hamburg-Langenbek auf, war schon in jungen Jahren in unterschiedlichen Bands und tourte durch Norddeutschland. In den 1990er Jahren feierte er zusammen mit Rocko Schamoni und Jacques Palminger Erfolge mit dem Künstler-Trio „Studio Braun“.

Heinz Strunk, Schriftsteller, in seiner Wohnung in Altona. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Christian Charisius Schriftsteller Heinz Strunk in seiner Wohnung in Altona. (Archivfoto)

2016 veröffentlichte Strunk den Roman „Der Goldene Handschuh“ über den Hamburger Serienmörder Fritz Honka – und löste damit den Hype um die Kiez-Kneipe aus. Er tauchte in die Welt des Verbrechers ein, wälzte 18 Akten, war Stammgast in dem Kult-Laden.

Vor sechs Jahren arbeitete der 61-Jährige schon einmal mit Alvaro Piña Otey zusammen: Gemeinsam mit dem Ex-RAF-Terroristen Karl-Heinz Dellwo betrieben sie das Lokal „Cantina Popular“ im Schanzenviertel – die drei scheiterten allerdings nach einem Jahr und verloren viel Geld.

Dieses Mal soll es besser laufen. Das Bistro Carmagnole schreibt: „Wir freuen uns sehr auf die neuen Abenteuer, die vor uns liegen.“