Sie blockierten Autobahnen, Häfen, Aldi-Lager und auch Bundesminister auf der Heimreise. So massive Bauernproteste wie in dieser Woche hat es in Deutschland wohl noch nie gegeben. Doch viele Landwirte haben bewusst nicht teilgenommen, obwohl sie selbst von den Kürzungen betroffen sind. MOPO-Redakteurin Sandra Schäfer sprach mit Bio-Bauer Rolf Winter vom Gut Wulksfelde in Tangstedt über seine Einbußen, die Monopolstellung von Edeka und Co. und falsche Subventionen.

Herr Winter, hat sich das Gut Wulksfelde auch an den Trecker-Protesten beteiligt?

Rolf Winter: Nein, haben wir nicht. Obwohl wir die Proteste verstehen. Aber zum einen hat die Regierung ja bereits reagiert, und zumindest die Vergünstigung bei der Kfz-Steuer bleibt erhalten. Zum anderen finde ich auch eine Mineralölsteuer-Subventionierung – was die Agrardiesel-Beihilfe nun einmal ist – nicht zukunftsfähig. Sinnvoller wäre die Entwicklung von alternativen Treibstoffen auch für Traktoren.

Aber Sie haben auch Einbußen durch den Wegfall?

Ja, die liegen bei uns um die 11.000 Euro und das ist schon schmerzhaft.

Sie sagten, Sie sind nicht auf die Straße gegangen, aber verstehen die Proteste …

Dass die Bauernproteste bleiben, obwohl ein Teil der Kürzung zurückgenommen wurde, das zeigt die Lage: Diese sehr kurzfristige Streichung hat bei vielen Landwirten das Fass zum Überlaufen gebracht.

Warum? Haben die Bauern ein Problem mit der Ampel oder speziell den Grünen?

Die Existenzsorgen werden der Ampelregierung angelastet. Dabei bestehen sie schon viel länger und waren schon unter der langjährigen CDU-Führung vorhanden. Da sind zum einen die Agrarsubventionen. Die richten sich hauptsächlich nach der Größe der Flächen, und das begünstigt die großen Betriebe überdurchschnittlich. Gleichzeitig gibt es mehr Umweltauflagen und die Preise steigen, etwa für Dünger, Diesel, Maschinen.

Darunter leiden aber ja nicht nur die Landwirte.

Das stimmt. Aber wir Landwirte können nicht einfach unsere Preise moderat erhöhen, wie etwa ein Handwerker das kann. Denn in Deutschland hat der Lebensmitteleinzelhandel mittlerweile eine Art Monopolstellung. Es gibt ja nur noch die vier großen Protagonisten, das ist fast so schlimm wie bei der Mineralölindustrie. Und die diktieren den Landwirten die Preise für ihre Produkte. Höhere Preise sind so kaum durchzusetzen. Eine ähnliche Struktur gibt es mittlerweile auch bei den Schlachthöfen.

Mit welcher Folge für die Bauern?

Sie haben zwar höhere Kosten, können aber keine höheren Preise durchsetzen. So wird die Marge immer geringer.

In der Bevölkerung hört man auch viel Kritik an Bauern. Das sorgt sicher auch für Frust, oder?

Absolut. Bauern fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt. Sie arbeiten jeden Tag hart und wenn sie Tiere haben, dann an 365 Tagen im Jahr, um die Gesellschaft zu ernähren. Gleichzeitig werden sie dafür verantwortlich gemacht, dass wir ein Insektensterben haben und zu wenig Tiere in der Agrarlandschaft. Und dass zu viel Dünger in den Boden gelangt und zu viele Pestizide im Grundwasser sind und dann noch die Massentierhaltung.

Das Problem sehen Sie als Bio-Landwirt doch sicher ebenso?

Ja, und deshalb befindet sich die Agrarpolitik in einer Sackgasse. Da wird den Bauern etwas angekreidet, das im System begründet ist. Und dafür können sie persönlich nichts.

Wieso?

Wie gesagt, müssen Bauern irgendwie damit klarkommen, wenn ihre Kosten steigen und die Erlöse nicht gesteigert werden können. Das tun sie durch Wachstum. Entweder durch mehr Flächen oder durch höhere Erträge auf bestehenden Flächen. Und dafür braucht es Dünger und Pestizide. Oder anders erklärt: Wer weniger Geld pro Mastschwein bekommt, der muss mehr Schweine züchten, um trotzdem den gleichen Erlös zu erwirtschaften.

Stimmt. Aber genau das propagiert ja der Bauernverband ständig. Wachstum und dann schön ins Ausland exportieren.

Ja, der Bauernverband spielt da eine bedenkliche Rolle. Er hat diese falsche Entwicklung immer unterstützt. Eine nachhaltige Landwirtschaft hingegen nie. Der Verband vertritt hauptsächlich die Interessen des obersten Drittels der Landwirte – der ganz großen. Für die Proteste werden aber dann alle instrumentalisiert.

Was kritisieren Sie an der Export-Idee?

Deutschland kann so vieles exportieren, aber warum bitte Agrar-Rohstoffe? Das muss wirklich nicht sein. Dann sollten wir lieber extensiver produzieren auf den Flächen und brauchen nicht so viel Dünger und Pestizide. Wir produzieren auch zu viel Mais für Biogasanlagen. 20 Prozent der Anbaufläche gehen mittlerweile in die Erzeugung von Biogas und Biodiesel.

Was ist an Mais für Biogas schlecht?

Die Monokultur und der enorme Flächenverbrauch, der nicht der Ernährung dient. Das ist nicht ökonomisch, denn die energetische Ausbeute ist beim Mais viel geringer, als wenn wir Photovoltaik-Anlagen auf die Fläche bringen würden. Mit dem Vorteil, dass diese Flächen gleichzeitig auch noch der Bio-Diversität dienen könnten, wenn die Module nicht zu dicht aufgestellt werden. Dann ist Platz für Pflanzen, Magerrasen, Insekten…

Was unterscheidet Ihren Bio-Betrieb von konventionellen Höfen?

Wir halten nur so viele Tiere, wie wir von unseren Flächen ernähren können. Wir verzichten auf mineralische Stickstoffdünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, orientieren uns an der Kreislaufwirtschaft, haben eine hohe Vielfalt an Kulturpflanzen auf dem Acker und halten drei Tierarten: Rinder, Schweine und Hühner – eine Seltenheit auf Bauernhöfen mittlerweile. Zwölf Prozent unserer Flächen kommen direkt der Natur zugute, in Form von Knicks, Amphibienteichen, Flachlandmähwiesen und Blühflächen.

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Was fehlt, ist ein Masterplan für die Landwirtschaft, der eine Perspektive gibt und eine konsequente Agrarwende einleitet. Höfe sollten motiviert werden, nachhaltig zu wirtschaften. Das wäre eine wahre Investition in die Zukunft. Agrarsubventionen sollten sich nicht nur an der Größe der Höfe bemessen, sondern sich vorrangig daran orientieren, welche ökologischen und damit gesellschaftlichen Leistungen erbracht werden.