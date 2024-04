Massive Schäden! Sofortreparatur sorgt für Sperrungen auf Autobahn in Hamburg

Autofahrer aufgepasst! Hamburg ist im festen Griff der Baustellen: Neben den angekündigten Sperrungen der A7 am Wochenende ist nun eine Sofortreparatur der A1 am Freitag wegen massiver Fahrbahnschäden auf Höhe Stillhorn notwendig. Die bitteren Folgen: Teile der Autobahn in Richtung Süden müssen gesperrt werden.

Die A1 wird am 5. April zur Nervenprobe. Von 3 Uhr früh bis 15 Uhr nachmittags müssen sich Pendler und Reisende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Stillhorn und Harburg, wie die Autobahngesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.

Hamburg: Sperrungen auf der A1 wegen Asphalt-Arbeiten

Der Hauptfahr- und der Seitenstreifen in Richtung Bremen machen den Anfang und sind bereits um 3 Uhr gesperrt, der Verkehr wird über die Überholfahrstreifen geführt. Ab 6 Uhr wird es dann richtig eng: Alle Streifen dicht, der Verkehr quetscht sich einstreifig an der Baustelle vorbei über die Parallelfahrbahn der Tank- und Rastanlage Stillhorn.

Es wird mit massiven Beeinträchtigungen gerechnet. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Stillhorn Richtung Bremen wird ebenfalls gesperrt. Wer aus der Innenstadt Hamburgs oder aus Lübeck kommt, kann die Baumaßnahmen über die A255 und B75 umfahren.

A7 rund um den Elbtunnel gesperrt

Hamburger Autofahrern steht ohnehin ein Stau-Wochenende bevor: Der A7-Tunnel wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag (6./7. April) zwischen 20 und 9 Uhr vollständig gesperrt. Außerdem wird die Fahrbahn zwischen Heimfeld und Bahrenfeld in Richtung Flensburg gesperrt und das für 55 Stunden von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr). Die Polizei warnt: „Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.“ (vd/idv)