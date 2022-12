„Luna”, „Solandge” und „Dilbar” heißen die drei russischen Mega-Yachten, die derzeit zu Reparaturen in den Docks von Blohm&Voss liegen. Alisher Usmanow, dem die größte der dreien, die „Dilbar“ gehören soll, wurde am vergangenen Montag, unter der Nummer 673 in die EU-Sanktionsliste aufgenommen. Damit ist eigentlich klar: All seine Besitztümer in der EU können konfisziert werden.



Eine Meldung des Magazins „Forbes“, dass die Yacht beschlagnahmt wurde, sorgte weltweit für Schlagzeilen. Doch so ist es nicht, wie die Hamburger Behörden gegenüber der MOPO klarstellen.