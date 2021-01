Hamburger Behörde gibt Auskunft: Wie gefährlich ist Corona für kleine Kinder und Babys?

Für ältere Menschen stellt eine Corona-Infektion oftmals ein großes Risiko dar. Doch auch Babys und Kleinkinder können sich anstecken. Die MOPO hat bei der Hamburger Gesundheitsbehörde nachgefragt, wie groß die Gefahr für die Kleinen ist.

Bislang macht der Anteil der Babys und Kleinkinder an den Corona-Infektionen in Hamburg nur einen kleinen Teil aus: Seit Beginn der Pandemie wurde laut Gesundheitsbehörde bei insgesamt 457 Kindern bis zum Ende des dritten Lebensjahres eine Infektion festgestellt. Das entspricht einem Anteil von rund 1,1 Prozent der gesamten Fälle in der Stadt.

Zahlen und Fakten: Wie gefährlich ist Corona für kleine Kinder und Babys?



Von den 457 Kindern mussten vierzehn Kleinstkinder (0-1 Jahre) und acht Kleinkinder (1-3 Jahre) stationär in Krankenhäusern betreut werden. Ein Kind im Alter von zwei Jahren wurde intensivmedizinisch betreut, im Koma lag bisher kein Kind. Bei Neugeborenen waren der Gesundheitsbehörde zwei Corona-Fälle bekannt.

Behördensprecher Martin Helfrich wies darauf hin, dass es bei Kindern weniger Infektionen gibt, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Auch die Folgen einer Erkrankung werden von der Gesundheitsbehörde bei Kindern als gering eingeschätzt.



„Jüngere Menschen sind sehr viel weniger von Corona-Infektionen und deren Folgen betroffen als ältere Menschen", so Helfrich. Bei Kindern, insbesondere bei kleinen Kindern, bestehe nach aktuellen Einschätzungen nach gut einem Jahr der Pandemie weiterhin nur ein sehr, sehr geringes Risiko. (mhö)