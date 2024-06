Dieter Becken ist Hamburgs profiliertester Immobilienunternehmer. Im Gegensatz zu Pleite-Spekulant René Benko hat er in den vergangenen 45 Jahren alle geplanten Bauprojekte auch fertiggestellt – und das bundesweit. Nun wagt sich der Unternehmer an den Elbtower. Zurzeit stellt er ein Konsortium von Investoren zusammen, führt Tag und Nacht Gespräche. Das Ziel des Hanseaten: Erwerb der Bauruine und zeitnahe Fertigstellung des 245 Meter hohen Gebäudes. Becken will nichts weniger als seiner Heimatstadt ein neues Wahrzeichen fertig bauen.