Hamburger Bank zieht in die City Nord

Die Hamburger Berenberg-Bank zieht um: Aus der Innenstadt geht es ins Ipanema-Quartier in der City Nord. Die rund 800 Beschäftigten sind laut Berichten des „Abendblatts“ bereits schriftlich darüber informiert worden.

Die Berenberg-Bank hat bereits seit 1970 ihren Stammsitz am Neuen Jungfernstieg. Wie aus dem Schreiben hervorgeht, muss das Gebäude saniert werden und kann in der Zwischenzeit nicht genutzt werden. Ende 2024, wenn das Ipanema-Quartier in der City Nord fertiggestellt sein soll, will die Bank dort einziehen – dann wären alle Büros unter einem Dach.

Das könnte Sie auch interessieren: Bank macht diese elf Hamburger Filialen dicht

Am Überseering in der City Nord entsteht ein modernes Neubauprojekt mit Wohn-, Gewerbe- und Büroeinheiten. Berenberg soll dort alleiniger Mieter eines Büroturms mit einer Fläche von 23.000 Quadratmetern werden, die sich über insgesamt 13 Etagen erstrecken. Neben dem Bürogebäude werden im Ipanema-Quartier 523 Wohnungen gebaut, davon sollen es 157 geförderte Mietwohnungen geben. Auch eine Kita, mit der die Bank eine Kooperation plant, soll auf 800 Quadratmetern in das Quartier einziehen. (mhö)