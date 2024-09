Hamburger Bahnprojekt auf der Kippe? Jetzt gibt es gute Nachrichten

Gute Nachrichten für die Hamburger S-Bahn: Für das neue digitale Stellwerk hat der Bund am Freitag eine Millionen-Förderung zugesagt. Dabei stand das Projekt für kurze Zeit sogar auf der Kippe.

16,3 Millionen Euro hat das von Christian Lindner geführte Bundesfinanzministerium jetzt bis 2027 für das Hamburger S-Bahn-Projekt freigegeben. Das berichtet der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi.

S-Bahn Hamburg bekommt neues digitales Stellwerk

„Nachdem wir im Haushaltsausschuss dafür bereits 2022 die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt haben, hat jetzt endlich auch das Bundesfinanzministerium nachgezogen“, so der Politiker. „Mit der Freigabe dieser Mittel ist die Entscheidung endlich unumkehrbar.“

Das neue digitale Stellwerk soll das Herzstück der Hamburger S-Bahn werden und das bisherige Stellwerk am Hauptbahnhof ersetzen. So soll es künftig möglich sein, dass mehr S-Bahnen störungsfrei auf den Schienen unterwegs sind, unter anderem eine dritte Linie in den Hamburger Süden, die neue S6.

Hamburg: Digitales Stellwerk stand auf der Kippe

Doch dann wackelte das Projekt plötzlich für eine kurze Zeit: Hintergrund war das Urteil des Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das im November 2023 die Verschiebung nicht genutzter Corona-Kredite in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für unzulässig erklärt hatte. Aus diesem KTF sollte auch zu großen Teilen die Sanierung der Bahn bezahlt werden, also auch das Stellwerk. Daraufhin musste die Ampel-Regierung neue Haushalts-Gespräche führen.