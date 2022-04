Hamburger Bahnhofsmission bekommt eine neue Heimat

Aktuell ist die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof noch in dem provisorischen Container beim Taxistand in Richtung Kunsthalle zu finden. Doch nun hat die Deutsche Bahn mit den Arbeiten für einen Neubau begonnen.

Voraussichtlich im Dezember kann die Bahnhofsmission die neuen Räume am Hauptbahnhof beziehen, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Auf rund 400 Quadratmetern sollen vor allem neue Aufenthaltsmöglichkeiten entstehen.

Bahnhofsmission in Hamburg: Wohl im Dezember bezugsfertig

Hinzu komme ein Hygienezentrum mit einem Notpflegebereich, das mit einer Dusche, einer Sitzbadewanne und einem Pflegeraum für assistenzbedürftige Besucher ausgestattet sein wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausgerechnet in einem Luxusobjekt: Hamburgs traurigster Spielplatz

Der Neubau entsteht auf der Fläche zwischen Glockengießerwall und dem Parkplatz an der Ernst-Merck-Straße. Die Stadt überlässt der Bahn das Grundstück, die Bahn errichtet das Gebäude.

Die Bahnhofsmission war bereits Ende März 2018 aus zu den kleinen und sanierungsbedürftigen Räumen in dem Hauptbahnhofsgebäude in den provisorischen Container gezogen und wartet seitdem auf den Neubau. (dpa/ncd)