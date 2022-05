Hamburger Arbeitsmarkt lässt Corona hinter sich

Die Frühjahrsbelebung auf dem Hamburger Arbeitsmarkt hält weiter an. Im Mai waren so wenige Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet wie zuletzt in Vor-Corona-Zeiten. Auch für Schleswig-Holstein konnte die Agentur für Arbeit positive Zahlen vermelden.

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Mai unter die Marke von 70.000 gesunken. Insgesamt waren 69.803 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 1,4 Prozent weniger als im April. Das sei der niedrigste Wert seit Beginn der Pandemie, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit.

Hamburg: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

Im Vergleich zum Mai 2021 sank die Zahl der Arbeitslosen um 16,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Mai wie im Vormonat bei 6,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte der Wert noch bei 7,8 Prozent gelegen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Auch in Schleswig-Holstein ist die Arbeitslosigkeit im Mai weiter zurückgegangen. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Frauen und Männer sank im Vergleich zum April um 2600 oder 3,3 Prozent auf 75.500, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit berichtete.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieses Hamburger Start-up revolutioniert die Jobsuche

Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug der Rückgang 16.600 Personen oder 18,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 4,8 Prozent, ein Prozentpunkt unter dem Mai-Wert des Vorjahres von 5,8 Prozent. Im April hatte die Quote 4,9 Prozent betragen. Stichtag für die Zahlen war der 12. Mai. (dpa/mp)