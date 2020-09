Hamburger (26) vor Gericht: Fahrer von Lambo und Mercedes liefern sich illegales Rennen

Marienthal/Eilbek -

Vor dem Amtsgericht Wandsbek muss sich am Montag ein junger Mann wegen illegalen Autorennens in Hamburg verantworten. Der 26-Jährige weigerte sich, eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Nacht auf den 19. Oktober 2019 gegen drei Uhr mit seinem eines Lamborghini Huracàn die Wandsbeker Marktstraße in Richtung Innenstadt entlang gerast zu sein. Teilweise soll er dabei deutlich schneller als 160 km/h gefahren sein.

Hamburg: Illegales Autorennen mit Mercedes-Fahrer

Laut Anklage lieferte er sich ein Rennen mit einem bislang nicht ermittelten Fahrers eines Mercedes SUV. Die beiden Fahrzeuge sollen teilweise in rennartiger Manier dicht nebeneinander gefahren sein. Trotz nasser Fahrbahn überholten sie andere Fahrzeuge über die Gegenfahrbahn und bogen ohne zu blinken in die Conventstraße ab. (jek)