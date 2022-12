Ob für das Homeschooling, den Kontakt mit Freunden oder einfach eine simple Recherche: Für fast alles brauchen Kinder das Internet. Informatik habe daher heute „beinahe den Stellenwert wie die elementaren Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen“, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe (SPD) – und legt einen Plan für weiterführende Schulen vor.

Bisher spielt das Fach Informatik an den Hamburger Schulen als Wahlpflichtfach eher eine Nebenrolle. Verpflichtend ist es nicht, genauso gut können sich die Schülerinnen und Schüler statt Informatik und ein anderes Wahlpflichtfach besuchen. Nur ein Viertel bis ein Drittel der Hamburger Schüler entscheidet sich laut Schulbehörde bisher für Informatik.

Auf einer großen Tagung zum Thema Informatik im Schulunterricht mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Pädagogik hat sich Rabe jetzt dafür ausgesprochen, Informatik an weiterführenden Schulen zu einem Pflichtfach zu machen.

Schulsenator: Informatik so wichtig wie Lesen und Rechnen

Bisher sieht der Plan so aus: Alle Schülerinnen und Schüler sollen zwei Stunden in der Woche in dem Fach Informatik unterrichtet werden, voraussichtlich mindestens zwei Jahre lang in der Mittelstufe, also zum Beispiel in den Klassenstufen acht und neun oder neun und zehn. Schon in den Grundschulen sollen allerdings erste Grundlagen gelegt werden. Wie das wiederum konkret aussehen soll, sagte die Schulbehörde noch nicht. Die bisherigen Angebote, also Informatik als Wahlpflichtfach und Informatik als Abiturfach, sollen davon unberührt bestehen bleiben.

Rabe erklärte auf MOPO-Anfrage, dass Informatik „jetzt schon beinahe den Stellenwert hat wie die elementaren Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen“. Alle Schüler benötigten diese Kompetenzen, „um sich in der Welt von morgen behaupten zu können“.

Zudem sorge Informatik als Schulfach dafür, dass auch Mädchen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen: „Das bisherige Wahlpflichtfach hat zu einer männlichen Domäne geführt. Wir wollen durch das Pflichtfach insbesondere auch Schülerinnen werben und fördern“, so Rabe. „In den nächsten Monaten wird die Schulbehörde ausarbeiten, welche konkreten Unterrichtsinhalte mit dem Fach zu verbinden sind.“ Dabei müsse man sich auch der schwierigen Frage stellen, welche anderen Fächer „eingeschränkt werden zugunsten des neuen Pflichtfachs Informatik“.

Experten sprechen sich für Informatik als Pflichtfach aus

Der IT-Executive Club (ITEC), ein Netzwerk aus IT-Führungskräften von mehr als 120 Hamburger Firmen wie Otto, Beiersdorf und Hapag-Lloyd hatte sich bereits im März für Informatik als Pflichtfach ausgesprochen. Damals hatte die Bürgerschaft den Senat dazu aufgefordert, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln.

„Es ist wichtig, dass Schüler*innen ein grundsätzliches Verständnis für Technologie und Informationsverarbeitung entwickeln“, erklärte Dr. Michael Müller-Wünsch, IT-Manager bei Otto und Vorstandsmitglied des ITEC. „Wir erhoffen uns über ein Pflichtfach insbesondere die Stereotypen, dass Mädchen weniger an Informatik und Technik interessiert sind, leichter zu überwinden.“

Startschuss für Informatik als Pflichtfach soll das Schuljahr 2024/2025 sein. Damit hängt Hamburg im Vergleich mit den norddeutschen Bundesländern hinterher: In Schleswig-Holstein wurde Informatik bereits im laufenden Schuljahr zunächst an 80 Schulen als Pflichtfach in der Mittelstufe eingeführt, Niedersachsen folgt 2023/2024. (prei)