Der Nernstweg in Ottensen ist eine ruhige Wohnstraße. Laubbäume stehen am Straßenrand, viele Familien wohnen hier. In einem der Mietshäuser gibt es derzeit großen Ärger – genauer gesagt im Treppenhaus. Denn dort gab es Ende November einen großen Wasserschaden. Die Heizung fiel mitten im Winter aus, es gab kein Warmwasser, Teile der Decke haben sich sogar abgelöst und hängen herunter. Die Mieter sind besorgt um ihre Sicherheit – und wollen die Miete kürzen.

Der Nernstweg in Ottensen ist eine ruhige Wohnstraße. Laubbäume stehen am Straßenrand, viele Familien wohnen hier. In einem der Mietshäuser gibt es derzeit großen Ärger – genauer gesagt im Treppenhaus. Denn dort gab es Ende November einen großen Wasserschaden. Die Heizung fiel mitten im Winter aus, es gab kein Warmwasser, Teile der Decke haben sich sogar abgelöst und hängen herunter. Die Mieter sind besorgt um ihre Sicherheit – und wollen die Miete kürzen.

„Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich durch das Treppenhaus gehe“, sagt Hendrick Bretthauer. Der Fachinformatiker wohnt seit 18 Jahren in dem Haus am Nernstweg und geht nur mit eingezogenem Kopf unter den herabhängenden Decken-Teilen entlang, um in seine Dreizimmerwohnung zu kommen.

Defektes Heizungsrohr sorgt für Ärger in SAGA-Haus

Grund für den Ärger: Ein defektes Heizungsrohr. Wie die SAGA, die Verwalterin des 1892 gebauten Hauses, der MOPO sagt, haben Mieterinnen und Mieter den Schaden am 24. November gemeldet. Ein Hauswart habe sich das Problem angeschaut und eine Fachfirma mit der Reparatur beauftragt.

Dabei kam allerdings heraus, dass das Ganze deutlich komplizierter ist, als gedacht. Denn die Leckage befindet sich in einer Zwischenwand. Eine unmittelbare Instandsetzung sei laut SAGA deshalb nicht möglich gewesen.

Der Wasserschaden im Treppenhaus – der Hauswart unterschätzte zunächst das Ausmaß. Florian Quandt Der Wasserschaden im Treppenhaus – der Hauswart unterschätzte zunächst das Ausmaß.

Dreieinhalb Wochen sind nun vergangen – mittlerweile habe zwar das Wasser aufgehört in die Eimer zu tropfen, aber die Deckenteile hängen immer noch herunter, sagt Mieter Hendrick Bretthauer. Außerdem fiel sechs Tage lang die Heizung aus, zudem gab es kein Warmwasser – und das mitten im Winter.

Ärger in Hamburger Mietshaus: Heizung fiel schon mehrfach aus

Auch wenn sich Mieter Hendrick Bretthauer darüber aufregt – eine wirkliche Überraschung ist das für den 49-Jährigen nicht: „In den vergangenen drei Wintern fiel die Heizung immer wieder für mehrere Wochen aus“, sagt er mit einem müden Lächeln.

Wegen des Wasserschadens haben sich Teile der Decke gelöst. Florian Quandt Wegen des Wasserschadens haben sich Teile der Decke gelöst.

Der Informatiker ärgert sich, dass die Arbeiten nicht schneller vorangehen. Die SAGA teilt hingegen mit, dass die beauftragten Handwerker seit dem 5. Dezember die Instandsetzung durchführen und Trocknungs- und Malerarbeiten folgen werden. Wie lange das noch dauern wird, sei unklar. „Alle Beteiligten arbeiten an einer zeitnahen Lösung“, so ein SAGA-Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Tauben-Invasion in Tiefgarage: Anwohner verzweifelt, Amtsärztin entsetzt

Hendrick Bretthauer hat jedenfalls einen Antrag auf Mietkürzung eingereicht und ist sicher, dass dieser durchkommt. Schließlich habe das in den vergangenen Jahren auch immer geklappt.