Fiese Abzocke beim Sperrmüll: Stadtreinigung warnt vor Wucherpreisen

Vorsicht vor falschen Sperrmüllentsorgern! Die Stadtreinigung Hamburg warnt vor Abzock-Unternehmen, die mit einer dreisten Masche richtig viel Geld machen.

In den vergangenen Wochen habe es immer wieder Beschwerden über besonders teure Sperrmüllentsorgungen gegeben, teilte die Stadtreinigung am Freitag mit. Schnell habe sich heraus gestellt: Bei den in Anspruch genommenen Dienstleistern handelte es sich wohl nicht um die Sperrmüllentsorger der Stadtreinigung, sondern um private Unternehmen.

Hamburg: Abzock-Unternehmen stellen bei Sperrmüllentsorgung hohe Abrechnungen

Und diese Unternehmen stellten überhöhte und absprachewiedrige Abrechnungen – die Entsorgung von Sperrmüll kann da richtig teuer werden. Das Dreiste: Die Internetseiten dieser privaten Unternehmen sind so geschickt gestaltet, dass leicht der Eindruck entsteht, es handele sich bei dem Anbieter tatsächlich um die „offizielle“ Stadtreinigung.

Auf den Fotos der Abzock-Unternehmen tragen die Entsorger beispielsweise orangefarbene Kleidung und auch Müllwagen in derselben Farbe sind zu sehen – aber: Die Fahrzeuge der Stadtreinigung sind immer weiß. Deshalb sollte man immer prüfen, ob auf der Kleidung und auf den Autos das Logo der Hamburger Stadtreinigung zu sehen ist.

Dass es sich bei dem Dienstleister tatsächlich um die Stadtreinigung handelt, kann man außerdem daran erkennen, dass das städtische Unternehmen immer mit zwei Fahrzeugen – einem Möbelwagen und einem Wagen mit Pressvorrichtung – kommt und nach Kubikmetern abrechnet. So kosten alte Kühlschränke und Waschmaschinen zum Beispiel keinen Aufpreis. Zudem können Sperrmüllaufträge bei der Stadtreinigung ausschließlich bargeldlos bezahlt werden. Alle Informationen zur Sperrmüllabfuhr hat die Stadtreinigung auf ihrer Webseite zusammengestellt. (elu)