Drohnen-Wettbewerb: Hamburg aus der Vogelperspektive

Drohnen werden seit einigen Jahren immer beliebter: Ein Schnappschuss aus der Luft zeigt oft ganz neue und überraschende Perspektiven – gerade in der Großstadt. Beim diesjährigen Drohnen-Fotowettbewerb werden die schönsten Bilder von einer hochkarätigen Jury ausgewählt – Teilnehmer:innen haben die Chance auf hochwertige Preise.

Seit 2020 findet der Drohnen-Fotowettbewerb vom Versicherungsanbieter helden.de statt. Rund 2500 Einsendungen gingen im vergangenen Jahr ein. Bewertet werden die Bilder von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus mehrfach ausgezeichneten Fotografen – darunter MOPO-Fotograf Patrick Sun –, Filmemachern und Marketing-Spezialisten.

Dieses Bild hat die Jury im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt: Das Gewinnerfoto von Benny Kasper.

Zum ersten Mal können die Teilnehmer:innen ihre Drohnenbilder in fünf Kategorien einsenden: „Hamburg“, „Natur & Wildnis“, „urbane Architektur“, „ferne Länder“ sowie der Sonderkategorie „Drone Light Painting“, bei der durch Langzeitbelichtung beeindruckende Fotos entstehen. Darüber hinaus wird es einen Publikumssieger geben, der über die Social-Media-Kanäle von helden.de gekürt wird.

Alexander Lauterbach hat im vergangenen Jahr mit diesem Bild den 2. Platz belegt.

„Die Qualität der Bilder war in den vergangenen Jahren bereits extrem hoch. Ich bin daher mehr als gespannt, welche Arbeiten wir dieses Mal als Jury bewerten dürfen“, so der Juryvorsitzende und Star-Fotograf Samuel Zuder. „Ich halte die Unterteilung in einzelne thematische Kategorien für eine sehr gute und auch wichtige Neuerung.“

Tobias Nußmann erreichte mit dieser Einsendung im vergangenen Jahr den dritten Platz.

Es gibt exklusive Preise – darunter Drohnen und Zelte – und den Drone Talent Award 2022 zu gewinnen. Ab sofort können Anfänger-, Hobby- oder Profipilot:innen ihre Beiträge bis zum 16. Oktober unter www.dfw.helden.de einreichen. Jetzt heißt es nur noch: ab in die Luft und das beste Drohnenfoto des Jahres schießen! (elu)