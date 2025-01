Im vergangenen Jahr hat Hamburg 1746 „Rückführungen“ durchgeführt, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Darunter sind knapp 270 verurteilte Straftäter, aber auch viele Familien und Einzelpersonen, die „freiwillig“ in ihre oft osteuropäischen Herkunftsländer zurückkehrten. Gleichzeitig ist die Zahl der Asylanträge in Hamburg stark gesunken.