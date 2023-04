Die Preise für Bestandsimmobilien in Hamburg und im Speckgürtel sinken leicht – erstmals seit Jahren. Trotzdem gilt: Wer von Wohneigentum in und um Hamburg träumt, muss immer noch viel, viel Geld auf den Tisch legen. Gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser kosten in Hamburg im Schnitt 5684 Euro pro Quadratmeter, gut ein Prozent weniger als 2021. Es gibt aber auch noch „günstige“ Lagen, sowohl in Hamburg als auch im Speckgürtel, wie eine Studie der LBS ergab. Hier die Top 5.