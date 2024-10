Nun mischt auch ein Global Player beim Bieten um den Elbtower mit: Nach MOPO-Informationen wird der türkische Konzern „Enka” Anfang November ein Gebot abgeben. Das Mega-Unternehmen hat Niederlassungen in 30 Ländern und beschäftigt mehr als 3000 Menschen. Außerdem hat noch jemand Interesse bekundet, der in Hamburg derzeit überhaupt keinen guten Ruf hat, was fristgemäße Fertigstellung von Großprojekten angeht.