Hamburg hat sich zur Topadresse für Kreative entwickelt

Hamburg hat sich aus Sicht des Branchenverbandes GWA in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Topadresse für Werbetreibende in Deutschland gemausert.

Alles begann in den 80er Jahren mit der Ansiedlung und Gründung namhafter Agenturen wie Scholz & Friends, Springer & Jacoby und Jung von Matt. Heute haben laut GWA acht der Top 10 inhabergeführten Agenturen Deutschlands ihren Hauptsitz in Hamburg. Der Verband mit Hauptsitz in Frankfurt hielt seinen Neujahrsempfang in der Hansestadt ab.

Hamburger Agenturen erwirtschaft mehr als zwei Milliarden Euro

Zuletzt hätten knapp 1000 in Hamburg ansässige Agenturen 13.440 Menschen beschäftigt und mehr als 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. „Neben den Agenturen sind zahlreiche Medienhäuser, Filmproduktionen und Tech-Unternehmen Teil der Kreativbranche mit insgesamt 12,2 Milliarden Euro Umsatz.“

„Agenturen schaffen auch in Hamburg Beschäftigung, Wertschöpfung und Arbeitsplätze weit über ihre eigene Firma hinaus, indem sie Werbung schalten und damit meinungsbildende Medien finanzieren“, sagte GWA-Präsidentin Larissa Pohl.

„Gerade auch klassische Wirtschaftsbranchen sowie der öffentliche Sektor profitieren von Lösungen, die gemeinsam mit der Kreativwirtschaft erarbeitet werden“, sagte Hamburgs Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda (SPD). „Hamburg ist sich der Rolle der Kreativwirtschaft als wichtiger Standortfaktor bewusst und es liegt der Stadt viel daran, sie bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen zu unterstützen und damit die Position Hamburgs als Hotspot der Werbewirtschaft auszubauen.“ (dpa)