Zentimeterdick liegt der Tauben-Kot auf dem Boden. Daneben ein zerbrochenes Ei, Federn. Rund fünf Meter weiter oben auf Rohren und Metallgittern sitzen die Übeltäter – um die 15 Tauben flattern umher, gurren vor sich hin. Die Anwohner eines Neubaus in Barmbek sind verzweifelt, haben schon mehrere Tausend Euro für die Reinigung ausgegeben. Eine Amtstierärztin war vor Ort, spricht von einem „schwerwiegenden Problem“ und warnt vor einer „Gesundheitsgefährdung“. Die Anwohner machen den Bauträger dafür verantwortlich, dass sich die Tiere dort einnisten konnten. Mit dem Investor gab es in der Vergangenheit schonmal Ärger – er ist in Hamburg kein Unbekannter.