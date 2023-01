Sie gehören zum Sommer wie die Weihnachtsmärkte zum Winter: die Hamburger Straßenfeste. Jedes Jahr werden in den einzelnen Stadtteilen bunte Feste mit Verkaufsständen und Live-Musik organisiert, bei denen die Nachbarschaft und Besucher:innen aus der ganzen Stadt zusammen kommen. In den vergangenen zwei Jahren machte die Pandemie den Veranstalter:innen einen Strich durch die Rechnung – zwar flachten die Infektionszahlen im Sommer ab, doch für die Organisation der Straßenfeste gab es einfach zu viele Planungsunsicherheiten. Die Folge: Die meisten Straßenfeste wurden abgesagt. Die gute Nachricht: In diesem Jahr sollen an vielen Orten in Hamburg endlich wieder Straßenfeste gefeiert werden! Altonale, Eppendorfer Landstraßenfest, Osterstraßenfest und viele andere: Was die Veranstalter in Ihrer Nähe planen, lesen Sie mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang testen für nur 99 Cent!

In den vergangenen zwei Jahren machte die Pandemie den Veranstalter:innen einen Strich durch die Rechnung – zwar flachten die Infektionszahlen im Sommer ab, doch für die Organisation der Straßenfeste gab es einfach zu viele Planungsunsicherheiten. Die bereits eingeleiteten Lockerungen sollen ein Feiern dieses Jahr wieder möglich machen – wenn auch mancherorts unter Vorbehalt.

Das Osterstraßenfest in Eimsbüttel

Das berühmte Fest in der Eimsbüttler Osterstraße findet traditionell schon im April statt – und eröffnet damit die Saison. In den vergangenen zwei Jahren musste es abgesagt werden – das soll 2022 nicht noch einmal passieren. Um sich dem Pandemiegeschehen anzupassen, wird es darum auf ein Wochenende nach den Sommerferien im August verschoben. Ein genaues Datum wird Ende März auf der Website vom „Osterstraße e.V.“ verkündet.

Straßenfeste in Hamburg: Stadtfest St. Georg auf der Langen Reihe

Das Stadtfest St. Georg ist zurück und soll dieses Jahr am 28. und 29. Mai stattfinden. Zu einem genauen Hygienekonzept befinden sich die Veranstalter:innen noch in Absprache mit den Behörden. Entlang der Langen Reihe soll es aber wieder Foodtrucks, Kleinkunst und Stände voller Flohmarkt-Schätze geben. In einem Familien-Areal an der Ecke zur Schmilinskystraße gibt es für junge Besucher:innen viel zu entdecken. Und auch Musik wird nicht fehlen: Zum Bühnenprogramm gehören Stadtteilchöre und Nachwuchsbands.

Auch dieses Jahr werden bunte Stände entlang der Langen Reihe zum Stöbern einladen. ahoi events An den Stände entlang der Langen Reihe kann gestöbert werden.

Das Eppendorfer Landstraßenfest

Auch zwischen Eppendorfer Landstraße und Eppendorfer Baum wird dieses Jahr wieder gefeiert. Vereine aus der Hansestadt präsentieren sich an ihren Ständen, es gibt einen Flohmarkt sowie Essensstände. Im Kellinghusenpark können Kinder sich auf der Hüpfburg austoben oder an der Wasser-Mitmach-Baustelle ausprobieren. Außerdem gibt es auf zwei Bühnen musikalische Unterhaltung. Geplant ist das Fest, für das laut Veranstalter:innen in diesem Jahr besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, für den 11. und 12. Juni. Wegen der Pandemie steht das Datum jedoch unter Vorbehalt.

Das Hafenfest in Wedel

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet auch das traditionsreiche Wedeler Hafenfest 2022 wieder statt. Vom 10. bis zum 12. Juni soll bei Essen, Getränken und Musik in dem Bereich um die Schulauer Straße gefeiert werden – Kirmesbuden für den Spielspaß inklusive.

Das Harburger Binnenhafenfest

Auch in Harburg gibt es am 11. und 12. Juni maritimes Programm für Besucher:innen: Rund um Kanalplatz, Lotsenkai und Schlossinsel gibt es Musik, Kunsthandwerk und Gastronomie. Auch historische Schiffe und Straßentheater soll es zu sehen geben.

Das „Altonale“-Straßenfest

Unter normalen Bedingungen verzeichnet die „Altonale“ jährlich 450.000 Besucher:innen – das soll auch 2022 wieder so werden. Dieses Jahr startet das Kulturfestival am 16. Juni mit einem umfangreichen Programm aus Film, Theater, Musik und Tanz. Nach zwei Wochen voller Events wird vom 1. bis 3. Juli in den Straßenzügen von Ottensen der krönende Abschluss gefeiert. In Planung zwischen Arnoldstraße und Ottenser Marktplatz: Ein Flohmarkt, ein Kunstmarkt und eine Infomeile.

Auf der Atonale gibt es 2022 wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie. Archivbild Auf der Altonale gibt es 2022 wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Das Uhlenhorster Stadtteilfest

In Uhlenhorst wird am 27. und 28. August 2022 wieder gefeiert – laut Website steht allerdings auch dieses Datum noch unter Vorbehalt. Nachdem das Straßenfest 2021 ausgefallen war, kehren nun Kleinkunst, Flohmarkt und Kinderbühne zurück – dazu gibt es Musik, Tanz und Verköstigung. Das Uhlenhorster Stadtteilfest nahe der Außenalster, ehemals „Dat Uhlenfest“, verspricht also Spaß für die ganze Familie.

Die Deichpartie Finkenwerder

Am 27. und 28. August startet in Finkenwerder wieder eine Deichpartie. An 31 Stationen öffnen Werkstätten, Kunstateliers und Obsthöfe für Ausstellungen, Lesungen und Konzerte. Außerdem gibt es Mitmachaktionen in der alten Schmiede, Tee und Gebäck in der Osman-Bey-Moschee, Lesungen im Gorch-Fock-Haus und vieles mehr. Zuletzt hatte die Deichpartie 2019 stattgefunden.

Das Bergedorfer Stadtfest

2021 wurde in Bergedorf nur klein in der Altstadt gefeiert – dieses Jahr wird das Stadtfest wieder eine Nummer größer. Mit Karussells und vielen Buden soll gefeiert werden wie vor Corona. Dazu wird von den Organisator:innen momentan ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Musik und Tanz-Aufführungen auf die Beine gestellt. Wie in Finkenwerder und Uhlenhorst steigt die Party am 27. und 28. August.

Das Stadtfest Winterhude

Auch in Winterhude wird 2022 wieder gefeiert. Rund um den Mühlenkamp und die Gertigstraße sorgen DJs und Live-Musiker:innen am 3. und 4. September für Stimmung. Kleine Besucher:innen können sich auf dem Kinderfest am Schinkelplatz vergnügen. In der Preystraße und der Schinkelstraße gibt es außerdem an beiden Tagen einen Flohmarkt.

Das Blankeneser Straßenfest

Das Stadtteilfest in Blankenese könnte am 24. September 2022 die Saison beenden – jedoch steht auch hier die Planung noch unter Vorbehalt. In den vergangenen zwei Jahren waren die Organisator:innen auch hier von der Pandemie an der Umsetzung ihrer Pläne gehindert worden. Nun sollen Vereine, Musikschulen und Unternehmen sich wieder mit einem bunten Angebot rund um die Bahnhofstraße präsentieren können.

Auch in vielen weiteren Stadtteilen wird im Sommer traditionell gefeiert: Auf dem Harburger Binnenhafenfest, dem Tibargfest in Niendorf, dem Straßenfest im Münzviertel nahe des Hauptbahnhofs, dem Bernstorffstraßenfest auf St. Pauli, in Lurup und auf der „BilleVue“ in Billstedt. Für 2022 stehen allerdings noch keine Veranstaltungstermine fest. Gleiches gilt für das Arnoldstraßenfest in Ottensen, das Fest in der Dithmarscher Straße in Dulsberg und das Reiherstiegfest in Wilhelmsburg. In Bramfeld soll voraussichtlich im Juni gefeiert werden, in Volksdorf im September.