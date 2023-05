So wird das Wetter in Hamburg über die Pfingst-Tage

Stadtpark, Alster, Elbe: In Hamburg gibt es viele schöne Plätze, an denen man das lange Pfingstwochenende genießen kann. Reicht ein T-Shirt oder sollten Sie lieber eine Jacke mitnehmen? So wird das Wetter an den Feiertagen.

Am Samstag wird es im Norden sonnig und trocken bei maximal 20 Grad in Hamburg – perfektes Parkwetter also. In der Nacht bleibt es trocken. Die Temperatur sinkt auf vier bis acht Grad.

Hamburg: Am Pfingstsonntag bleibt es trocken

Am Pfingstsonntag werden es ebenfalls höchstens 20 Grad. Zudem können dichtere Wolken aufziehen – aber es bleibt meist trocken. In der Nacht sinkt die Temperatur auf vier bis zehn Grad, vereinzelt mit leichtem Frost.

Am Pfingstomontag wird es heiter und etwas kühler: 18 Grad sind in Hamburg möglich. In der Nacht zu Dienstag bleibt es trocken bei fünf bis zehn Grad. (mp)