So viele Schüler wie nie – Hamburg startet mit Rekordzahlen ins neue Schuljahr

In Hamburg gab es noch nie so viele Schülerinnen und Schüler wie in dem frisch gestarteten Schuljahr. Das teilte die Schulbehörde im Rahmen der Landespressekonferenz mit. Trotzdem will Schulsenator Ties Rabe „die Schulqualität und die kleinen Klassen“ erhalten.

Mit 260.130 erreicht die Anzahl an Schülerinnen und Schülern einen neuen Höchstwert – das sind rund 6000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Besonders in den ersten Klassen gibt es einen großen Anstieg: 17.100 Kinder starten in diesem Jahr in das Schulleben – 810 mehr als in vergangenem Jahr. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe will die Schulqualität erhalten, indem „mit großer Kraft“ in den Schulbau investiert und „viele zusätzliche Lehrkräfte“ eingestellt werden sollen.

Schulbehörde: Hamburg hat kein Personal-Problem an Schulen

Die Anzahl an pädagogischem Personal an staatlichen Schulen und berufsbildenden Schulen ist mit insgesamt 19.655 Stellen ebenfalls auf einem neuen Höchststand. Bei den Nachwuchslehrkräften gäbe es laut der Schulbehörde, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, keinen Personalmangel. Es gäbe knapp doppelt Bewerber:innen wie Ausbildungsplätze.

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in Hamburg: Gut 4220 geflohene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben im vergangenen Schuljahr bis zum Beginn der Sommerferien einen Schulplatz bekommen. Ties Rabe zeigt sich sehr zufrieden mit der Organisation der Platzvergabe: „Für das beispiellose Engagement bedanke ich mich bei allen Schulgemeinschaften.“

Die Schulbehörde verzeichnet ebenfalls einen Rekordwert bei der Ganztagsbetreuung: 87,6 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an den 225 Hamburger Grundschulen hätten sich für die Nachmittagsbetreuung angemeldet. Ties Rabe: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Ganztagsangebote in Hamburg so gut angenommen werden. Das zeigt, dass die Schulen hier hervorragende Arbeit machen.“ Insgesamt gibt es in Hamburg 473 Schulen – das sind genauso viele, wie im vergangenen Schuljahr. (elu)