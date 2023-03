Knüllen Sie ihr Klopapier vorm Benutzen oder falten Sie es eher? Kuriose Frage – aber sie passt zum Tag des Toilettenpapiers. Der ist nämlich am Freitag – und das hat Hamburg Wasser zum Anlass genommen, um bei 1025 Hamburgerinnen und Hamburgern mit „ein bisschen mit Augenzwinkern“, wie Geschäftsführer Ingo Hannemann klarstellt , nachzufragen: Wie viele Toilettenpapier nutzen Sie pro Woche? Bevorzugen Sie dreilagiges oder doch lieber Recyclingpapier? Und sind Sie eher „Knüller“ oder „Falter“? Die MOPO gibt einen Einblick in Hamburgs stille Örtchen.

Knüllen Sie ihr Klopapier vorm Benutzen oder falten Sie es eher? Kuriose Frage – aber sie passt zum Tag des Toilettenpapiers. Der ist nämlich am Freitag – und das hat Hamburg Wasser zum Anlass genommen, um bei 1025 Hamburgerinnen und Hamburgern mit „ein bisschen mit Augenzwinkern“, wie Geschäftsführer Ingo Hannemann klarstellt, nachzufragen: Wie viele Toilettenpapier nutzen Sie pro Woche? Bevorzugen Sie dreilagiges oder doch lieber Recyclingpapier? Und sind Sie eher „Knüller“ oder „Falter“? Die MOPO gibt einen Einblick in Hamburgs stille Örtchen.

Welches Klopapier nutzen Hamburger:innen am liebsten?

Auf Platz 1 der beliebtesten Toilettenpapiere liegt mit 75 Prozent das konventionelle dreilagige Klopapier. 40 Prozent nutzen Recycling-Papier und 29 Prozent feuchtes Toilettenpapier – hier waren Mehrfachnennungen möglich. Am häufigsten nutzen Eimsbüttler dreilagiges Papier, Feuchtpapier ist vor allem bei 30- bis 49-jährigen Frauen aus Bergedorf beliebt.

Wie viel Klopapier verbrauchen die Hamburger:innen?

Pro Toilettengang verbrauchen Hamburger:innen im Mittel drei bis vier Blätter. Mit durchschnittlich vier bis sechs Gängen pro Tag kommt ein Haushalt somit auf drei Rollen Toilettenpapier pro Woche. Sechs bis acht Rollen befinden sich im Durchschnitt im Vorrat.

Der Geschäftsführer von Hamburg Wasser Ingo Hannemann hat am heutigen Donnerstag die Umfrageergebnisse zur Nutzung Von Toilettenpapier in Hamburg vorgestellt. Patrick Sun Der Geschäftsführer von Hamburg Wasser Ingo Hannemann hat am heutigen Donnerstag die Umfrageergebnisse zur Nutzung Von Toilettenpapier in Hamburg vorgestellt.

Welche Hamburger:innen nutzen Medien auf der Toilette?

53 Prozent der Befragten gaben an, Medien auf der Toilette zu konsumieren. Vor allem die Jüngeren kommen nicht ohne Beschäftigung aus: 77 Prozent der 18- bis 29-Jährigen nehmen ein Smartphone oder Tablet mit aufs stille Örtchen. Die über 60-Jährigen hingegen nutzen zu 76 Prozent keine Medien auf der Toilette.

Vor allem jüngere Menschen nutzen auf der Toilette ihr Smartphone – Ältere kommen auch ohne Beschäftigung auf dem stillen Örtchen aus. (Symbolbild) dpa | Robert Michael Vor allem jüngere Menschen nutzen auf der Toilette ihr Smartphone – Ältere kommen auch ohne Beschäftigung auf dem stillen Örtchen aus. (Symbolbild)

Knüllen oder falten Hamburger:innen das Klopapier?

83 Prozent der Befragten falten ihr Toilettenpapier, 11 Prozent knüllen es und sechs Prozent machen beides. Die meisten „Knüller“ kommen aus Altona – hier knüllt fast jeder Fünfte. Die meisten „Falter“ wohnen in Wandsbek: 87 Prozent legen hier das Toilettenpapier ordentlich zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kim Kardashian, Sylvester Stallone: Sie verbrauchen viel mehr Wasser als erlaubt

Dass knapp 30 Prozent aller Hamburger:innen feuchtes Toilettenpapier nutzen, stellt für das Abwassersystem eine Herausforderung dar: „Da es sich schlechter auflöst als normales Toilettenpapier und sich zum Knäuel verbindet, verstopft es immer häufiger die Kanalisation. Die Kosten für die Beseitigung und Reparaturen an Anlagenteilen haben sich in den letzten 13 Jahren verzehnfacht“, so der Geschäftsführer von Hamburg Wasser Ingo Hannemann. Die verstopften Pumpanlagen müssen regelmäßig per Hand gesäubert werden.