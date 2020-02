Hamburg sieht einen Film: Star-Regisseur Fatih Akin mit Überraschung für Kino-Fan

Hoher Besuch in Hamburg! Am 22. März wird in 17 Kinos der Hansestadt der altbekannter Klassiker „Kurz und schmerzlos“ von Fatih Akin gezeigt: Zu diesem Anlass lassen sich der Star-Regisseur und die damalige Film-Crew in den Sälen und in Altona blicken.

Mehrere Jahre lang war der Blockbuster aus dem Jahr 1998 nirgends mehr sichtbar – weder im Kino noch im Home-Videobereich – nun feiert dieser wuchtige Kiez-Gangster-Film made in Altona in digitalisierter und restaurierter Form seine Wiederaufführung.

„Eine Stadt sieht einen Film“: Großevent mit Star-Regisseur Fatih Akin in Hamburg

Von 12 bis 20 Uhr wird Akins Langfilmdebüt zurück auf die Leinwand gebracht. Unter dem Veranstaltungsmotto „Eine Stadt sieht einen Film“ werden die Screenings von Publikumsgesprächen mit dem Filmteam, Fotoausstellungen zum Film und sogar einer Drehorttour in Altona mit Fatih Akin begleitet.

Mit dabei sind auch 16 Mitglieder der damaligen Filmcrew, darunter die drei Hauptdarsteller Adam Bousdoukos, Mehmet Kurtulus, Aleksandar Jovanovic sowie die SchauspielerInnen Idil Üner, Regula Grauwiller, Ralph Herforth, Oscar Ortega Sanchez.



Eine Szene aus Film „Kurz und schmerzlos“ mit den Schauspielern Mehmet Kurtulus und Regula Grauwiller. dpa Foto:

Außerdem Kameramann Frank Barbian, Komponist der Originalmusik Ulrich Kodjo Wendt, Casting-Direktorin Sophie Molitoris, Kampfchoreograf Emanuel Bettencourt und die Produzenten Ralph Schwingel, Stefan Schubert und Daniel Blum sowie Lucy Fricke, damals verantwortlich für Script und Continuity, heute Schriftstellerin und Programmleiterin der Ham.Lit.

Die Kino-Vorführungen finden von in den folgenden Kinos statt:



12 Uhr Matinéeim Metropolis Kino (mit Vorfilm von Fatih Akin)

Zu Gast ist Fatih Akin. Das Gespräch findet zu Beginn der Veranstaltung statt.

12 Uhr Koralle Kino

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

15 Uhr Drehortführung in Altona

Anmeldung ab dem 9. März möglich.

15 Uhr Alabama Kino auf Kampnagel

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

15 Uhr Magazin Filmkunsttheater

Traditionelle Kaffeeklatsch-Veranstaltung mit Kaffee, Keksen und Klönschnack im Foyer. Im Vorprogramm gibt es die „Kiezrolle“ zu sehen.

15 Uhr Kino Lichtmeß in Ottensen. Mit Vorfilm von Fatih Akin mit Mehmet Kurtulus in der Hauptrolle.

Zu Gast sind die Schauspielerin Idil Üner und weitere Leute vom Filmteam.

15 Uhr Passage Kino

Zu Gast sind der Filmkomponist Ulrich Kodjo Wendt und weitere Leute vom Filmteam.

16 Uhr Fux Lichtspiele

17 Uhr 3001 Kino

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

17.30 Uhr B-Movie auf St. Pauli

Zu Gast sind der Filmkomponist Ulrich Kodjo Wendt und die Schauspielerin Idil Üner.

17.30 Uhr Elbe Filmtheater

17.30 Uhr FilmRaum

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams. Das Gespräch findet zu Beginn der Veranstaltung statt.

17.30 Uhr Savoy Filmtheater

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

18 Uhr Blankeneser Kino

18 Uhr Studio-Kino

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

20 Uhr ABATON Kino

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams. Das Gespräch findet zu Beginn der Veranstaltung statt.

20 Uhr SchanzenKino 73

Zu Gast ist der Kampfchoreograf Emanuel Bettencourt.

20 Uhr Zeise Kinos

Zu Gast sind Fatih Akin und weitere Gäste des Filmteams.

21 Uhr Abschlussparty in der Fabrik mit DJ Mad, DJ Plazebo und Das Bo.

Weiter Infos zum Rahmenprogramm gibt es unter eine-stadt-sieht-einen-film.de. (se)