Hamburg rutscht in die Minusgrade: Fällt jetzt der erste Schnee?

Die ersten Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet, hier und da duftet es nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Und am Wochenende kommt auch noch das zur winterlichen Stimmung passende Wetter dazu – es wird ganz schön kalt.

In der Nacht zum Samstag wird es nass und kalt in Hamburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gewittrigen Regen-, Graupel- und Schneeschauern. Weil die Temperatur auf minus drei Grad sinkt, herrscht Glättegefahr.

So ist das Wetter in Hamburg am Samstag und Sonntag

Der DWD geht von einem heiteren Samstag bei einer Höchsttemperatur von sechs Grad aus. Regen- oder Graupelschauer soll es nur selten geben. In der Nacht zum Sonntag kann es insbesondere in Küstennähe Schneeregen geben oder sogar schneien. Bei Tiefstwerten um minus fünf Grad herrscht erneut Glättegefahr.

Am Sonntag sinkt die Schneewahrscheinlichkeit wieder, der DWD erwartet einen freundlichen und meist trockenen Tag. Die Höchsttemperatur liegt bei drei Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen null und minus vier Grad bei leichtem Frost.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturmflut an Nordsee und Elbe: Hamburger Fischmarkt überschwemmt

Zum Start in die neue Woche bleibt es am Montag frostig. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei zwei Grad, in der Nacht zwischen minus zwei und minus vier Grad. Immer mal wieder kann es zu Schneeschauern kommen – in eine prächtige Winterwunderlandschaft verwandelt sich Hamburg erst einmal aber noch nicht.