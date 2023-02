Die Parkanlage an der St. Gertrudkirche rund um den Kuhmühlenteich ist eigentlich denkmalgeschützt. Doch das interessiert dutzende Wassersportler:innen offensichtlich nicht.



Vor allem ein Gebüsch in der Nähe von Lerchenfed und Wartenau war vollgestellt mit Booten. Einige waren sogar mit Fahrradschlössern an Bäumen angeschlossen, andere rotteten vor sich hin.



Auch an anderen Alsterkanälen stapeln sich Kanus und Boote. Die letzte Zählung des Bezirksamts Hamburg-Nord im April 2021 ergab rund 400 „wild“ gelagerte Boote. Das ist nicht nur unschön, auch die Tiere leiden und die Pflanzenwelt an den Ufern wird stark beschädigt.