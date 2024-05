Wenn Olivia Jones 'ne Party schmeißt, dann kann das eigentlich nur gut werden. Deutschlands kultigste Dragqueen hat zur Sommerparty auf der Reeperbahn geladen – ihr Ziel: Ein buntes Zeichen gegen Rechts zu setzen. Zahlreiche Promis kamen und sorgten für ausreichend Gesprächsstoff: So löste eine Moderatorin Tuschel-Alarm unter den Gästen aus, ein Internet-Star verschwand nach dem Blitzlichtgewitter im Backstage-Bereich – und eine Mode-Unternehmerin will das nächste Mal den Hamburger CDU-Politiker Christoph Ploss mitbringen...

Wenn Olivia Jones ’ne Party schmeißt, dann kann das eigentlich nur gut werden. Deutschlands kultigste Dragqueen hat am Dienstagabend zur Sommerparty auf der Reeperbahn geladen – ihr Ziel: Ein buntes Zeichen gegen Rechts zu setzen. Zahlreiche Promis kamen und sorgten für ausreichend Gesprächsstoff: So löste eine Moderatorin Tuschel-Alarm unter den Gästen aus, ein Internet-Star verschwand nach dem Blitzlichtgewitter im Backstage-Bereich – und eine Mode-Unternehmerin will das nächste Mal den Hamburger CDU-Politiker Christoph Ploß mitbringen…

Das Motto des Abends war ganz klar: „Wir sind der bunte Gegenentwurf zu den Kaschmir-Nazis von Sylt“, sagt Olivia Jones zu Beginn des Events der MOPO. Die Party solle ein Zeichen für Diversität setzen, so die Dragqueen, die am Dienstag unter anderem das zehnjährige Jubiläum ihrer Kiez-Touren im Club „Bunny Burlsesque“ auf der Reeperbahn feierte. „Eine Party in so einer Zeit ist besonders wichtig. Es gibt Menschen, die unsere demokratischen Werte kaputt machen wollen und das dürfen wir uns als offene Gesellschaft nicht bieten lassen“, so Jones.

Olivia Jones feiert Kiez-Party – Burlesque-Show begeistert Promis

Bunt war das Event auf jeden Fall – Trash-Promi drängte sich an Reality-TV-Größe und auch viele Leute vom Kiez waren da. Highlight des Abends: Die Burlesque-Performances von vier Tänzerinnen aus der Olivia-Jones-Familie.

Bei der Klatsch-Presse besonders heiß begehrt: Influencer Twenty4Tim. Knapp fünf Millionen Menschen folgen ihm auf der Plattform TikTok. Nach zwei Stunden Dauer-Blitzlichtgewitter brauchte er im Backstage-Bereich erstmal eine Pause – hier traf er auf seine gute Freundin und Kiez-Nageldesignerin Jezz Gross, die ihren Geburtstag feierte.

Brauchte nach dem Dauer-Blitzlichtgewitter erstmal eine Pause im Backstage-Bereich – und sprach dort mit der MOPO über eine Geburtstags-Überraschung: Internet-Star Twenty4Tim (23).

Tim Kampmann – so der bürgerliche Name von Twenty4Tim – blieb nicht lange auf der Party. Schließlich geht’s am Mittwoch für Tim und Jezz an den Ballermann – ein Überraschungs-Geschenk, wie Tim der MOPO verrät: „Wir beide arbeiten gerade sehr viel. Und ich hab‘ mir gesagt: ,Wenn wir’s jetzt nicht machen, machen wir’s nie.“

Vielleicht trifft er am Flughafen ja den Hamburger Dschungelkönig Filip Pavlović, der ebenfalls am Dienstag mit Olivia Jones feierte und berichtete, dass auch er am Mittwoch nach Mallorca fliegt – „aber nicht auf den Ballermann, nur zum Entspannen!“

Promi-Auflauf auf der Reeperbahn: Verena Kerth ohne Marc Terenzi

Tuschel-Thema Nummer eins an diesem Abend: Trash-TV-Königin Verena Kerth kam ohne ihren Partner Marc Terenzi! Er sei leider spontan verhindert, hieß es – doch dass sich die beiden mal wieder getrennt haben, scheint nicht unwahrscheinlich. Schließlich führt das Paar seit Jahren eine recht toxische On-Off-Beziehung, die im letzten Jahr in einer Handgreiflichkeit im Designer-Hotel „The George“ auf St. Georg gipfelte.

Zurück zum politischen Teil des Abends: TV-Star und Mode-Unternehmerin Claudia Obert (kam mit ihrem 36 Jahre jüngeren Lover Max Suhr) zeigte sich am Donnerstagnachmittag auf Instagram noch mit CDU-Politiker und Gendersternchen-Hasser Christoph Ploß. CDU und bunte Kiez-Party? Passt laut Obert wunderbar zusammen. „Das ist wie eine Tasse und ein Spiegelei – das widerspricht sich überhaupt nicht. Und Christoph Ploß nehme ich das nächste Mal mit!“, behauptet sie – na, das kann dann ja was werden…